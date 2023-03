Προειδοποίηση Ackman για νέα φυγή καταθέσεων μετά τη Fed

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Bill Ackman της Pershing Square Capital Management είπε ότι αναμένει επιτάχυνση των εκροών καταθέσεων από τις τράπεζες, αφότου η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν «έκανε πίσω» στα σχόλιά της σχετικά με την εγγύηση όλων των καταθέσεων και η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια.

«Έχουμε περάσει από την απεριόριστη υποστήριξη των καταθετών στη ρητή δήλωση της @SecYellen (Γέλεν) σήμερα ότι δεν εξετάζεται καμία εγγύηση, με τα επιτόκια να αυξάνονται πλέον στο 5%», είπε ο Ackman σε μια μεγάλη ανάρτηση στο Twitter. Το 5% επιτόκιο κάνει τις τραπεζικές καταθέσεις «πολύ λιγότερο ελκυστικές», έγραψε.

«Θα εκπλαγώ αν οι εκροές καταθέσεων δεν επιταχυνθούν αμέσως», πρόσθεσε ο Ackman.

«Χρειάζεται μια προσωρινή εγγύηση καταθέσεων σε όλο το σύστημα για να σταματήσει η αιμορραγία», έγραψε. «Όσο περισσότερο συνεχίζεται η αβεβαιότητα, τόσο πιο μόνιμη είναι η ζημιά για τις μικρότερες τράπεζες και τόσο πιο δύσκολο θα είναι να επαναφέρουν τους πελάτες τους».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ackman είπε σε άλλο tweet ότι η δήλωση της Γέλεν σχετικά με το ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν εξετάζει την επέκταση της εγγύησης των καταθέσεων ήταν ένα «μεγάλο λάθος». Πρόσθεσε ότι οι δηλώσεις της Γέλεν και η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης της Federal Reserve «ασκούν ακόμη μεγαλύτερη πίεση» στις μη συστημικά σημαντικές τράπεζες.

Την Τρίτη, ο Ackman είπε ότι τα σχόλια της Γέλεν σχετικά με την εμπλοκή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο τραπεζικό σύστημα θα μπορούσαν ενδεχομένως να μετριάσουν την ανάγκη για προσωρινή εγγύηση καταθέσεων. Την προηγούμενη μέρα, είπε ότι η Fed θα πρέπει να σταματήσει τις κινήσεις των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα, υπό το φως της τραπεζικής κρίσης. Ο Ackman δήλωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι δεν έχει μεγάλες ή μικρές επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα.

