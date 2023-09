Με 12% καλπάζουν τα ενοίκια στη Βρετανία

Τα ενοίκια σπιτιών σε ολόκληρη τη Βρετανία αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί, τη στιγμή που τα υψηλά επιτόκια διώχνουν αγοραστές από την αγορά ακινήτων, παρά τη μείωση των τιμών που ζητούν οι πωλητές, γράφει ο Guardian.

Νέα στοιχεία της κτηματομεσιτικής Hamptons δείχνουν ότι το μέσο ενοίκιο ενός νεόδμητου ακινήτου αυξήθηκε 12% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό από το 2014, όταν ξεκίνησε να λειτουργεί ο σχετικός δείκτης.

Αυτό σημαίνει ότι το μέσο μηνιαίο ενοίκιο σε ένα νεόδμητο σπίτι τον Αύγουστο ανερχόταν σε 1.304 λίρες. Ενδεικτικά, λιγότερο από ένα χρόνο πριν, είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά τις 1.200 λίρες.

Η Aneisha Beveridge, επικεφαλής ερευνών της Hamptons, δήλωσε: «Κάθε μήνας που περνάει, φέρνει νέα ρεκόρ στην αγορά ενοικίων. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί περισσότερο τους τελευταίους 12 μήνες απ' ό,τι μεταξύ 2015 και 2019. Απ' τη μια, ο τρέχων ρυθμός αύξησης ενοικίων είναι μακροπρόθεσμα μη βιώσιμος, απ' την άλλη, πολλοί ιδιοκτήτες με υποθήκη πιέζονται εξίσου με τους ενοικιαστές».

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, υπό την πίεση της αύξησης επιτοκίων στη χώρα εδώ και 20 μήνες, αντέδρασαν με συνεχείς αυξήσεις στα μισθώματα που ζητούν από τους ενοικιαστές.

Η Beveridge προσθέτει: «Τα υψηλότερα ενοίκια βοηθούν κατά κάποιο τρόπο τους ιδιοκτήτες με υποθήκη να εξισορροπήσουν τα πράγματα, παρά να αυξήσουν τα κέρδη τους. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε πολλούς νέους ιδιοκτήτες να εισέρχονται στην αγορά».

Παράλληλα, το άλμα στο κόστος δανεισμού έχει καταστήσει επίσης πιο δύσκολο για τους ενοικιαστές να αγοράσουν σπίτι και καταφεύγουν στην ενοικίαση, καθώς το μέσο στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου ξεπερνά το 6%.

Η επιβράδυνση στην αγορά ωθεί πολλούς πωλητές να ρίξουν τις τιμές που ζητούν. Νέα στοιχεία της Rightmove δείχνουν ότι το ποσοστό των κατοικιών που πωλούνται με έκπτωση έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2011.

Ωστόσο, συνολικά, οι ζητούμενες τιμές για νέες κατοικίες αυξήθηκαν 0,4% τον τελευταίο μήνα, αν και ήταν 0,4% χαμηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

