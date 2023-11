Βίντεο με όπλα της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα δημοσιοποιεί ο ισραηλινός στρατός

Οπτικοακουστικό υλικό που φέρεται να δείχνει οπλισμό της Χαμάς που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα κατά την έφοδο ισραηλινών στρατιωτών στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, έδωσαν απόψε στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Κομάντος της μονάδας Shaldag και μέλη της 36ης ταξιαρχίας των IDF, που συμμετείχαν στην επιχείρηση, βρήκαν τον οπλισμό σε αίθουσα μαγνητικού τομογράφου (MRI), σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Στο βίντεο διακρίνονται πολλά τυφέκια εφόδου AK-47, χειροβομβίδες, γεμιστήρες και άλλος οπλισμός. Σε άλλη πτέρυγα βρέθηκε «τεχνολογικός εξοπλισμός» που υποδηλώνει ότι η Χαμάς διατηρούσε εκεί επιχειρησιακό αρχηγείο, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

No cuts, no edits, just the undeniable truth.



Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building: pic.twitter.com/rDd64to2eN