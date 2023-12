Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ

Εκατοντάδες άνθρωποι κατέβηκαν χθες, Παρασκευή, το βράδυ στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο τριών ομήρων που σκοτώθηκαν κατά λάθος από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την ισραηλινή τηλεόραση δείχνουν μεγάλα πλήθη να συγκεντρώνονται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και να αποκλείουν κεντρική αρτηρία. Αυτοί αξίωσαν να αναλάβει δράση η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πανό, πλακάτ και πόστερ με τα ονόματα και τις φωτογραφίες πολλών άλλων ομήρων, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία κατευθυνόμενοι προς το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού. Όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet, αυτοί έριξαν κόκκινη μπογιά στον δρόμο.

"Ο χρόνος τους εξαντλείται! Φέρτε τους σπίτι τώρα", φώναζαν οι διαδηλωτές.

Το πλήθος επέκρινε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν κάνει αρκετά για να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε η Χαμάς και κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, μια νέα συμφωνία για τους ομήρους, όπως αυτή που είχε επιτευχθεί στα τέλη Νοεμβρίου, θα έχει αποτρέψει περιστατικά, όπως αυτό που σημειώθηκε στη Γάζα χθες, Παρασκευή.

Alas it looks like a case of shoot first, ask questions later. An insight into what it must be like for innocent Palestinians.#CeasefireNow



