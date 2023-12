Δίκτυο τούνελ που οδηγούν σε σπίτια ηγετών της Χαμάς ανακάλυψε ο ισραηλινός στρατός

Δίκτυο με υπόγειες σήραγγες στο κέντρο της πόλης της Γάζας, το οποίο οδηγούσε σε σπίτια ηγετικών στελεχών της Χαμάς, εντόπισε ο ισραηλινός στρατός. Το υπόγειο δίκτυο αποκαλύφθηκε στη διάρκεια επιχείρησης τις προηγούμενες ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Προσβάσιμες από περιστροφικές σκάλες και ανελκυστήρα που κατέβαινε σε βάθος έως και 20 μέτρων, οι σήραγγες ήταν ηλεκτροδοτούμενες και είχαν υδραυλικές εγκαταστάσεις, κάμερες παρακολούθησης και θωρακισμένες πόρτες, σύμφωνα με εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον εκπρόσωπο των IDF. Ο αντισυνταγματάρχης Λέρνερ περιέγραψε το σύμπλεγμα ως «κέντρο εξουσίας» της πολιτικής και στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

An inside look into a Hamas terrorist tunnel exposed under the home of a close confidant of Hamas' leader in Gaza, Yahya Sinwar. pic.twitter.com/8id78kF2W7