Σολτς: Πακέτο όπλων €1,1 δισ. στον Ζελένσκι και νέες εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν συμφωνία μακροπρόθεσμης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, τη στιγμή που το πυροβολικό του Κιέβου βρίσκεται αντιμέτωπο με επιδεινούμενες ελλείψεις βλημάτων και υποχωρεί στο μέτωπο.

Η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα Παρασκευή στο Βερολίνο -στο πλαίσιο της οποίας για πρώτη φορά η Γερμανία αναλαμβάνει ρόλο κράτους-εγγυητή-, έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέψει τη Ρωσία από μελλοντική επίθεση εναντίον του δυτικού γείτονά της μετά το τέλος του εν εξελίξει πολέμου, γράφει το Bloomberg.

Στο πλαίσιο αντίστοιχης πρωτοβουλίας της G7, ο Ζελένσκι συνήψε ήδη παρόμοια συμφωνία με τη Βρετανία τον περασμένο μήνα, ενώ αργότερα σήμερα θα μεταβεί στο Παρίσι για να υπογράψει ακόμη μία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Σολτς, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης ένα νέο πακέτο συστημάτων αεράμυνας και πυροβολικού για την Ουκρανία αξίας 1,1 δισ. ευρώ, είπε ότι η συμφωνία ασφαλείας και η νέα στρατιωτική βοήθεια στέλνουν «κρυστάλλινο μήνυμα» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τον καγκελάριο, η συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παράδοση 36 αντιαρματικών οβίδων και τροχοφόρων οβιδοβόλων από τα αποθέματα της αμυντικής βιομηχανίας, 120.000 φυσιγγίων πυροβολικού, επιπλέον δύο συστημάτων αεράμυνας και πυραύλων Iris-T. «Η συμφωνία δείχνει ότι η Γερμανία θα στηρίξει την Ουκρανία για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο κ. Σολτς και επανέλαβε την έκκλησή του προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ για έγκριση περαιτέρω βοήθειας προς το Κίεβο το συντομότερο δυνατόν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το τελευταίο πακέτο όπλων της Γερμανίας -ιδιαίτερα για το πυροβολικό- θα αρχίσει να φτάνει στο μέτωπο «πολύ σύντομα».

«Δυστυχώς έχουμε εμφανή μείωση των προμηθειών από τους εταίρους και συνεπώς η γερμανική υποστήριξη έχει ζωτική σημασία για την Ουκρανία και τους στρατιώτες μας», τόνισε. Χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Γερμανία ως μια από τις πιο ισχυρές δεσμεύσεις ασφαλείας που έχει λάβει το Κίεβο μέχρι στιγμής.

Ο Ζελένσκι βρίσκεται στο πρώτο σκέλος του τελευταίου ταξιδιού του για την υποστήριξη της ουκρανικής άμυνας ενάντια στη ρωσική εισβολή. Μετά τη συνάντηση με τον Μακρόν στη γαλλική πρωτεύουσα, θα επιστρέψει στη Γερμανία για να παρευρεθεί στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών συναντήσεων με διεθνείς ηγέτες, μεταξύ άλλων και με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις.

Ο Ζελένσκι και οι στρατιωτικοί διοικητές του έχουν καταλογίσει την αποτυχία της περσινής ουκρανικής αντεπίθεσης στην έλλειψη επαρκούς προσφοράς πολεμικού υλικού από τους δυτικούς συμμάχους.

Οι ελλείψεις στο ουκρανικό πυροβολικό θα μπορούσαν να αποδειχθούν τόσο κρίσιμες τους επόμενους δύο με τρεις μήνες, που η χώρα ίσως χρειαστεί να αποφασίσει πού ακριβώς θα επικεντρώσει την προσπάθειά της κατά μήκος του πολεμικού μετώπου πολλών χιλιομέτρων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για περαιτέρω ρωσικά κέρδη φέτος. Το Κίεβο έχει ενημερώσει τους συμμάχους του ότι η Ρωσία διαθέτει τριπλάσιες δυνάμεις πυροβολικού, σε άνδρες αλλά και σε πολεμοφόδια.

Η πρόσθετη βοήθεια από πλευράς ΗΠΑ παραμένει «κολλημένη» στο Κογκρέσο, εν μέσω εσωτερικής δικομματικής διαμάχης για τη μεταναστευτική και συνοριακή πολιτική. Αν και η Γερουσία ενέκρινε τη χρηματοδότηση, εγείρει σημαντικά εμπόδια η Βουλή, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που διεκδικεί με αξιώσεις την επανεκλογή του, εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των δεσμεύσεων προς ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ και πιέζει την Ουκρανία να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία θα χρειαζόταν έως και τη διπλάσια στρατιωτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γεφυρώσει το χάσμα, εάν δεν φτάσει περισσότερη βοήθεια από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις του γερμανικού Ινστιτούτου του Κιέλου.

📢Big Ukraine Tracker Update: We started to track “aid allocation” (for delivery in near term), not just “commitments”. This reveals big differences in effective aid across Europe. Nordics & GER have moved far ahead in their allocated military aid (not just in their promises) 1/8 pic.twitter.com/AXKHXJy7PI