Ισραήλ: Καθημερινές «τακτικές παύσεις» στη νότια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως θα εφαρμόζει στο εξής «τακτική παύση» των επιχειρήσεών του καθημερινά σε τομέα της Λωρίδας της Γάζας, ώστε «να αυξηθεί η ποσότητα των εισερχόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας» στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η «τακτική τοπική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας θα εφαρμόζεται από τις 08:00 ως τις 19:00 (σ.σ. τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας) καθημερινά μέχρι νεοτέρας διαταγής», κατά μήκος της διαδρομής από την ισραηλινή συνοριακή διέλευση Κερέμ Σαλόμ ως τον δρόμο Σάλαχ αλ Ντιν, στον βορρά, εξήγησαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σε ανακοίνωσή τους.

Ανέφεραν πως έλαβαν αυτή την απόφαση στο πλαίσιο προσπαθειών προκειμένου «να αυξηθεί η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας» έπειτα από συνομιλίες με τον ΟΗΕ και «άλλους οργανισμούς».

Η εξέλιξη ανακοινώνεται την 254η ημέρα του πολέμου με τη Χαμάς και καθώς, στο διπλωματικό μέτωπο, οι ελπίδες ότι θα συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μοιάζουν να σβήνουν, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές παραμένουν αμετακίνητες στις θέσεις τους, αφήνοντας ελάχιστες πιθανότητες να εφαρμοστεί η πρόταση που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την 31η Μαΐου.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες Σάββατο τους θανάτους οκτώ στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι εχθροπραξίες με τη Χαμάς συνεχίζουν να μαίνονται τους τελευταίους οκτώ και πλέον μήνες.

Από τις 6 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου, ο ΟΗΕ λάμβανε κατά μέσο όρο μόνο 68 φορτηγά βοήθειας την ημέρα. Αυτό το νούμερο ήταν αρκετά μειωμένο από τα 168 φορτηγά βοήθειας την ημέρα του Απριλίου και πολύ κάτω από τα 500 φορτηγά την ημέρα που οι οργανώσεις βοήθειας λένε ότι χρειάζονται.

Eating pigeon food.

No diabetes medicines.

Still treating people for burns and trauma.



Some of our staff, trapped in #Gaza City since the start of the war, describe what life has been like over the last few months and how they have been treating patients in a pop-up clinic. pic.twitter.com/MeTtlxg4fN