Εδεσαν Παλαιστίνιο πάνω σε ισραηλινό στρατιωτικό όχημα

Ισραηλινοί στρατιώτες έδεσαν έναν τραυματισμένο Παλαιστίνιο στο καπό ενός στρατιωτικού οχήματος στη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στη Δυτική Όχθη.

Οι Δυνάμεις Αμυνας του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν σήμερα το περιστατικό, μια ημέρα αφότου συνέβη, προκαλώντας την οργή των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα social media δείχνει το τζιπ με τον άνδρα δεμένο πάνω στο καπό να περνάει μπροστά από δύο ασθενοφόρα.

🚨 BBC mostra al pubblico una scena da Mad Max: uno scudo umano usato dall'IDF durante le operazioni di annessione di fatto della Cisgiordania, in corso in questi giorni. Un evento ormai sempre più normalizzato.



«Ora vi portiamo in Medio Oriente... Abbiamo delle immagini dalla… pic.twitter.com/ZPyD0rY6vY