Κινεζική πρωτιά στην παροχή αλλά και κατανάλωση ηλεκτρισμού

H τεχνολογική καινοτομία ωθεί την Κίνα να βρίσκεται σε υψηλή θέση στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, καθώς έχει ηγετική θέση στην παροχή, αλλά και στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μιας έρευνας που παρουσιάστηκε την Παρασκευή στο περιθώριο των εργασιών μιας διοργάνωσης του ενεργειακού φόρουμ, the Forum on Global Action for Shared Development.

Το φόρουμ αυτό, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του οργανισμού Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO), που εξέδωσε την έρευνα, the Research on Global Electricity Development Index (GEDI).

Ο κύκλος των εργασιών που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, είχε ως θέμα την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ διοργανώθηκε από τον GEIDCO, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει την έδρα του στο Πεκίνο, προωθώντας τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ