Τρεις πυρκαγιές στο τάνκερ Sounion που χτύπησαν οι Χούθι

Τρεις πυρκαγιές βρίσκονταν χθες σε εξέλιξη στο δεξαμενόπλοιο που εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του αφού υπέστη επίθεση την Τετάρτη ανοικτά της Υεμένης από τους αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέφερε χθες Παρασκευή η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Η United Kingdom Maritime Trade Operations, που ανήκει στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, ανέφερε χθες βράδυ πως έλαβε «αναφορά κατά την οποία παρατηρήθηκαν τρεις πυρκαγιές» στο σκάφος, το Sounion της εταιρείας Delta Tankers του Διαμαντή Διαμαντίδη, που μοιάζει να «παρασύρεται» από ρεύματα, αφού χτυπήθηκε τρεις φορές δυτικά του λιμανιού Χοντάιντα της δυτικής Υεμένης.

Ο κινητήρας του σκάφους έπαψε να λειτουργεί και το σκάφος αφέθηκε αγκυροβολημένο στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ Ερυθραίας και Υεμένης, μετά την επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό στη Δύση με την ονομασία Χούθι, από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του.

Όταν εξαπολύθηκε η επίθεση, γινόταν λόγος για μια πυρκαγιά στο σκάφος και ζημιά στο διαμέρισμα του κινητήρα. Δεν είναι σαφής η αιτία των τριών νέων πυρκαγιών.

Οι Χούθι δημοσίευσαν βίντεο που φαίνεται να δείχνει να χτυπούν το ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο, M/T Sounion.

The Houthi Terrorist Group in Western Yemen has released a Video showing them Striking the Greek-Flagged Oil Tanker, M/T Sounion earlier today in the Southern Red Sea, after it was Evacuated on Wednesday by the French Navy. The Ship, which is filled with over 150,000 Tons of… pic.twitter.com/NbkTnXH8Wi