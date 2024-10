ΕΕ: Τα Τρίκαλα στις 20 πόλεις με το σήμα για έξυπνες πόλεις

Το σήμα αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις απονεμήθηκε σε 20 πόλεις. Πρόκειται για μία από τις αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη».

Το σήμα ανταμείβει τα σχέδια των πόλεων για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030 και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πόλεων σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο συνολικός αριθμός των πόλεων που έχουν λάβει το σήμα ανέρχεται σε 53.

Οι 20 πόλεις που έλαβαν το σήμα σήμερα είναι οι εξής: Τρίκαλα (Ελλάδα), Άαχεν, Μίνστερ (Γερμανία), Μίσκολτς (Ουγγαρία), Εϊλάτ (Ισραήλ), Μπολόνια, Μπέργκαμο, Μιλάνο, Πράτο, Τορίνο (Ιταλία), Λιεπάγια (Λετονία), Χάγη (Κάτω Χώρες), Πόρτο (Πορτογαλία), 2ο Διαμέρισμα Βουκουρεστίου, Σουτσεάβα (Ρουμανία), Λιουμπλιάνα, Κράν (Σλοβενία), Γκέτεμπορκ, Γέβλε, Ουμέα (Σουηδία).

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Ιλιάνα Ιβάνοβα δήλωσε σχετικά: «Το σήμα αποστολής της ΕΕ αναδεικνύει τα τολμηρά μέτρα που έχουν λάβει αυτές οι 20 πόλεις για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Οι δράσεις τους ανοίγουν τον δρόμο για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για όλες τις κοινότητές μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να τις στηρίζει στη διαδικασία αυτή».

