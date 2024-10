Καταστροφικοί άνεμοι από τον τυφώνα Μίλτον σάρωσαν τη Φλόριντα

Η καταστροφική πορεία του τυφώνα Μίλτον στη Φλόριντα άφησε τουλάχιστον 10 νεκρούς, εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα και κατέστρεψε σπίτια και καλλιέργειες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι μπορεί να χρειαστούν ημέρες για να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση των ζημιών.

Ο Μίλτον έδωσε ένα γρήγορο, σκληρό χτύπημα στο κέντρο της πολιτείας, διασχίζοντας τη χερσόνησο μέσα σε λίγες μόνο ώρες, προτού τρέξει πίσω στη θάλασσα. Το κύμα καταιγίδας που κατέκλυσε τη δυτική ακτή της Φλόριντα την Τετάρτη ήταν περίπου το μισό από το ύψος που φοβούνταν οι μετεωρολόγοι.

Now that the sun is up, here’s a 360-degree view of the damage Hurricane Milton caused to Tropicana Field’s roof and the inside of the ballpark. Absolutely heartbreaking 💔 pic.twitter.com/ZCtPHv6rE9 — Ryan Bass (@Ry_Bass) October 10, 2024

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, προσγειώθηκε λίγο έξω από τη Σαρασότα, οι άνεμοι του Μίλτον με ταχύτητα 193 χλμ. την ώρα έσπρωξαν ακόμη και το νερό από τον κόλπο της Τάμπα στον Κόλπο, αντί να πλημμυρίσει τις γύρω πόλεις.

Αντιθέτως, οι χειρότερες ζημιές -ένας γερανός που έπεσε σε κτίριο αλλά και η διαλυμένη οροφή ενός γηπέδου- προήλθαν από τον άνεμο και όχι από το νερό.

«Η καταιγίδα ήταν μεγάλη, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε το χειρότερο σενάριο», δήλωσε ο κυβερνήτης Ron DeSantis σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Σε μια επικίνδυνη τροπή, η ριπή ανέμου και οι καταιγίδες του Μίλτον τις ώρες πριν από την έλευσή του προκάλεσαν ένα ξέσπασμα ισχυρών ανεμοστρόβιλων στην ανατολική πλευρά της πολιτείας.

Τουλάχιστον 38 αναφορές ανεμοστρόβιλων έφτασαν στο Κέντρο Πρόβλεψης Καταιγίδων των ΗΠΑ, πολλές από αυτές κατά μήκος του αεροδιαδρόμου Interstate 95, κοντά στο Παλμ Μπιτς και το Σεντ Λούσι. Ο ακριβής αριθμός των ανεμοστρόβιλων μένει να φανεί.