Εθνοκάθαρση στη βόρεια Γάζα καταγγέλλει ο Ζοζέπ Μπορέλ

Την έντονη καταδίκη του για την τελευταία ισραηλινή επίθεση στην Τζαμπαλίγια της Γάζας, με πολλές απώλειες αμάχων, εξέφρασε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ με ανάρτησή του στο «Χ».

«Η λέξη "εθνοκάθαρση" χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει τι συμβαίνει στη βόρεια Γάζα», αναφέρει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, επισημαίνοντας ότι «η καθημερινή πραγματικότητα των αναγκαστικών εκτοπισμών παραβιάζει το διεθνές δίκαιο» και ότι «η χρήση της πείνας ως πολεμικού όπλου αντίκειται επίσης στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο».

I strongly condemn the latest Israeli strike in Gaza’s Jabalia, w/ many civilian casualties.



The words “ethnic cleansing" are increasingly used to describe what is going on in North Gaza.



The daily reality of forced displacements violates international law. 1/3