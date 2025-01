Συρία: Δεν έδωσε το χέρι στην Μπέρμποκ ο νέος ηγέτης Αλ Σάρα

Η Ευρώπη δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία νέων ισλαμιστικών θεσμών στη Συρία, διεμήνυσε σήμερα από τη Δαμασκό η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον de facto ηγέτη της χώρας Άχμαντ αλ-Σάρα.

«Η Ευρώπη θα στηρίξει, αλλά δεν θα γίνει χορηγός νέων ισλαμιστικών θεσμών», τόνισε η Μπέρμποκ.

Παράλληλα είπε πως η άρση των κυρώσεων εις βάρος της Συρίας θα εξαρτηθεί από τη μελλοντική πολιτική διαδικασία στη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτους Άσαντ.

Την παράσταση όμως έκλεψε ο μη χαιρετισμός του νέου ηγέτη της Συρίας Αλ Σάρα προς την Μπέρμποκ, αφού υποδέχτηκε διά χειραψίας μόνο τον Γάλλο ΥΠΕΞ, πυροδοτώντας συζητήσεις για το πόσο καλά μπορεί να κρύψει τον κεκαλυμμένο αλλά βαθύ ισλαμισμό του - ως επίγονος της Αλ Κάιντα. Αντί χειραψίας, ο Αλ Σάρα έβαλε το χέρι του στο στήθος.

Abou Mohammed al-Joulani, Syria's top Islamic terrorist, refuses to shake hands with German Foreign Minister Annalena Baerbock because she is a woman. pic.twitter.com/ZjdfMEU62U