Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα προανήγγειλε τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών το πρωί της Τετάρτης, εν όψει της Συνόδου Κορυφής για Ουκρανία στις 6 Μαρτίου.

Στην τηλεδιάσκεψη, ο γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα ενημερώσει για τις επαφές που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

To prepare for the Special European Council on 6 March, I am organizing a videoconference of the members of the @EUCouncil, tomorrow morning, to hear a debriefing from President @EmmanuelMacron on his recent visit to Washington DC.#EUCO