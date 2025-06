Πολωνία: Νικητής των εκλογών ο ευρωσκεπτικιστής Ναβρότσκι

Ο Κάρολ Ναβρότσκι, που υποστηρίζεται από το εθνικιστικό λαϊκιστικό κόμμα του Νόμου και της Δικαιοσύνης (PiS) του απερχόμενου προέδρου Αντρέι Ντούντα, έλαβε 50,89% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός του Ράφαλ Τρασκόφσκι, 53 ετών, δήμαρχος της Βαρσοβίας, πεισμένος υποστηρικτής της ΕΕ, σύμμαχος της κεντρώας κυβέρνησης Τουσκ, έλαβε 49,11%.

Σημειώνεται πως τα πρώτα exit polls έδειχναν ντέρμπι με ελάχιστη διαφορά ανάμεσα στους δύο υποψηφίους για την προεδρία της Πολωνίας

Ένα exit poll της Ipsos για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς TVN, TVP και Polsat έδειχνε ότι ο φιλοευρωπαίος ο Ράφαλ Τρασκόφσκι του κυβερνώντος κεντρώου Συνασπισμού Πολιτών (KO) φαίνονταν να αποσπά το 50,3% των ψήφων, με τον ακροδεξιό Κάρολ Ναβρότσκι, που υποστηρίζεται από τους εθνικιστές του Νόμου και της Δικαιοσύνης (PiS) να υπολείπεται με ποσοστό 49,7%.

Ο Τρασκόφσκι σύμφωνα με το Reuters, έκανε δήλωση λέγοντας ότι είναι ο νικητής στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Όπως έγραφε νωρίτερα το Euro2day.gr,το KO έχει μια φιλοευρωπαϊκή κεντρώα ατζέντα που απευθύνεται σε πιο φιλελεύθερα σκεπτόμενους Πολωνούς που ζουν κυρίως σε πόλεις ή μεγαλύτερες κωμοπόλεις.

Από την άλλη, το PiS απολαμβάνει παραδοσιακά μεγάλη υποστήριξη στις μικρές πόλεις και τις αγροτικές περιοχές, ιδίως στοω νότο και τα ανατολικά. Οι περιοχές αυτές είναι συνήθως πιο συντηρητικές από τις μεγαλύτερες πόλεις και φτωχότερες, έχοντας ένα αίσθημα αποκλεισμού που το PiS αξιοποίησε.

Exit polls are kinda bad... but not hopeless, as apparently about 10% of people asked refused to answer. Also those don't count votes from Foreign country, and US Polish people for example usually vote PiS because they know the sheer derangement of cryptoleftists like Trzaskowski pic.twitter.com/cRPER0g1RB

Το κοινοβούλιο κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας στην Πολωνία, όμως ο πρόεδρος μπορεί να ασκήσει βέτο στη νομοθεσία, οπότε η ψηφοφορία παρακολουθείται στενά στη γειτονική Ουκρανία, καθώς και στη Ρωσία, στις ΗΠΑ και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και οι δύο υποψήφιοι συμφώνησαν στην ανάγκη να δαπανηθούν μεγάλα ποσά για την άμυνα, όπως απαιτεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την Ευρώπη, και να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας στον αγώνα της κατά της τριετούς εισβολής της Ρωσίας .

Όμως, ενώ ο Τρασκόφσκι θεωρεί τη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ απαραίτητη για την ασφάλεια της Πολωνίας, ο Ναβρότσκι δήλωσε πρόσφατα ότι δεν θα την επικύρωνε ως πρόεδρος, καθώς αυτό θα μπορούσε να παρασύρει τη συμμαχία σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο ίδιος λέει ότι οι ισχυρές σχέσεις τόσο με τις Βρυξέλλες όσο και με την Ουάσιγκτον είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της Πολωνίας, αλλά ο Ναβρότσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Μάιο, δίνει προτεραιότητα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συγχάρηκε σήμερα τον Κάρολ Ναβρότσκι και δήλωσε πως είναι πεπεισμένη ότι η ΕΕ θα συνεχίσει την «πολύ καλή συνεργασία» της με την Πολωνία.

«Είμαστε όλοι ισχυρότεροι μαζί στην κοινότητά μας της ειρήνης, της δημοκρατίας και των αξιών. Ας εργασθούμε λοιπόν για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ευημερία στο κοινό σπίτι μας», αναφέρει η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X

