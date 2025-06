Αναπτύσσει 2.000 εθνοφύλακες στο Λος Αντζελες ο Τραμπ

Η διοίκηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει 2.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς το Σάββατο, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες στο Λος Άντζελες ήρθαν αντιμέτωποι με εκατοντάδες διαδηλωτές σε μια δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κινητοποιήσεων μετά από επιδρομές κατά της μετανάστευσης.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να κινητοποιήσει δυνάμεις του τακτικού στρατού «αν συνεχιστεί η βία» στο Λος Άντζελες, λέγοντας ότι οι πεζοναύτες στη γειτονική βάση Κάμπ Πέντλετον βρίσκονται «σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού».

Ομοσπονδιακοί πράκτορες ασφαλείας αντιμετώπισαν το Σάββατο διαδηλωτές στην περιοχή Παραμάουντ, στα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, όπου κάποιοι από τους συμμετέχοντες κρατούσαν μεξικανικές σημαίες. Δεύτερη διαδήλωση, στο κέντρο της πόλης το βράδυ του Σαββάτου, προσέλκυσε περίπου 60 άτομα που φώναζαν συνθήματα όπως «ICE έξω από το Λ.Α.!», μεταδίδει το Reuters.

