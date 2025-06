Η BYD εισβάλλει στην Ευρώπη με σόου-υπερπαραγωγή και φθηνά ηλεκτρικά

Ένα συγχρονισμένο σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών φώτισε τον ουρανό πάνω από το Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης τον περασμένο μήνα για να σηματοδοτήσει το ευρωπαϊκό λανσάρισμα του τελευταίου ηλεκτρικού hatchback της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας BYD.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα drones σκιαγράφησαν μια εικόνα του νέου Dolphin Surf μπροστά από κλασικά ρωμαϊκά ορόσημα όπως το Κολοσσαίο, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου και το Πάνθεον.

Το μήνυμα ήταν τόσο ξεκάθαρο όσο και τολμηρό: Η BYD είχε φτάσει με ένα EV για τον πολύ κόσμο, ένα τμήμα της αγοράς που οι Ευρωπαίοι ανταγωνιστές της δυσκολεύτηκαν να κλειδώσουν. Το Dolphin Surf στοχεύει να είναι ένα Fiat 500 ή ένα VW Beetle για την ηλεκτρική εποχή - διασκεδαστικό, προσιτό και κατασκευασμένο για να βάλει εκατομμύρια οδηγούς πίσω από το τιμόνι, μόνο που αυτή τη φορά με μπαταρία.

Πίσω από το ρωμαϊκό σόου φωτός κρύβεται ένα βαθύτερο παιχνίδι. Μετά από ένα αργό ξεκίνημα, η BYD κερδίζει δυναμική στις πωλήσεις με κομψούς εκθεσιακούς χώρους, τολμηρή τιμολόγηση και μια πίεση των αντιπροσώπων που έχει αρχίσει να κλονίζει τους εδραιωμένους αντιπάλους.

1000 drones. 1 unforgettable night.



Rome witnessed a sky full of light and innovation as we launched the new BYD Dolphin Surf.



This is how we make an entrance. 🌌🐬

