Μπλόκο Πεκίνου στις σπάνιες γαίες: Οι μαγνήτες κόβονται από τη Δύση

Οι κινεζικές εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών υποχώρησαν περαιτέρω τον Μάιο, με τις αποστολές προς τις ΗΠΑ να παρουσιάζουν ιδιαίτερα απότομη πτώση λόγω του εμπορικού πολέμου με την Ουάσινγκτον.

Τα ορυκτά σπάνιων γαιών και τα προϊόντα που χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της διαμάχης από τις αρχές Απριλίου, όταν η Κίνα επέβαλε ελέγχους στις εξαγωγές σε αντίποινα για τους τιμωρητικούς δασμούς που επιβλήθηκαν στα κινεζικά προϊόντα.

Οι δύο χώρες προσπάθησαν έκτοτε να επαναφέρουν τις σχέσεις τους, με αποκορύφωμα μια συνάντηση στο Λονδίνο στις αρχές Ιουνίου, η οποία ώθησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώσει ότι τα ζητήματα γύρω από τις σπάνιες γαίες είχαν επιλυθεί.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των παγκόσμιων προϊόντων σπάνιων γαιών, τα περισσότερα από τα οποία είναι μαγνήτες, και το κατά πόσον θα επιτρέψει την πιο ελεύθερη ροή των προμηθειών μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Λονδίνο θα αποτελέσει βασικό σημείο εστίασης για τις κυβερνήσεις και τις αγορές τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Τα κινεζικά τελωνειακά στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν την έκταση των επιπτώσεων στις προμήθειες μαγνητών σπάνιων γαιών ειδικότερα, ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων έως τους αμυντικούς εργολάβους. Οι έλεγχοι επηρέασαν τις πωλήσεις προς όλες τις χώρες, με τις συνολικές εξαγωγές της Κίνας να μειώνονται περίπου στο μισό τον Απρίλιο και στη συνέχεια να μειώνονται και πάλι στο μισό τον Μάιο, σε 1.238 τόνους.

Το ποσό αυτό ανέρχεται σε περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια, ο μήνας με τη χαμηλότερη αξία στα στοιχεία από το 2015, εκτός από τον Φεβρουάριο του 2020 και την έναρξη της πανδημίας.

Η μερίδα των ΗΠΑ σε όγκο τον Μάιο ήταν μόλις 46 τόνοι, κάνοντας βουτιά κατά 92% σε ετήσια βάση. Άλλες χώρες, όπως το Βιετνάμ, που φιλοξενεί αρκετές κινεζικές εταιρείες, και η Γερμανία είδαν τις προμήθειές τους να αντέχουν πολύ καλύτερα. Αυτές οι δύο χώρες ήταν οι κορυφαίοι προορισμοί τον περασμένο μήνα, αντιπροσωπεύοντας το 19% και το 17% των πωλήσεων, αντίστοιχα.

Chinese Magnet Exports Down by 76% in May Shipments to the US down by 92% from a year earlier

Source: China's General Administration of Customs

Note: Shows exports under HS# 85051110 - "Permanent magnets/articles going to be permanent magnets, of rare-earth metals"