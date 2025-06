Ελον Μασκ: Το ρομποταξί της Tesla δέχεται επιβάτες

Η Tesla ξεκινάει να δοκιμάζει το ρομποτάξι με επιβάτες, στο Οστιν του Τέξας, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της, Ελον Μασκ.

Σύμφωνα με το Reuters, οι πελάτες πληρώνουν ένα πάγιο τέλος 4,20 δολαρίων, καθώς η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων επιδιώκει να θέσει σε λειτουργία την πολυαναμενόμενη υπηρεσία και να προηγηθεί στην κούρσα της αυτοοδηγούμενης τεχνολογίας.

JUST IN: 🇺🇸 Elon Musk confirms Tesla Robotaxi to launch in Texas today for a $4.20 flat fee.