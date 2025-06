Διαμαρτυρίες στη Βενετία για τον γάμο του Τζεφ Μπέζος

Μεγάλες διαμαρτυρίες έχει προκαλέσει ο επερχόμενος γάμος του Τζεφ Μπέζος στη Βενετία, καθώς οι ντόπιοι που είναι δυσαρεστημένοι με τον υπερτουρισμό ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους ακτιβιστές για το Κλίμα εναντίον ενός θεάματος που γι' αυτούς ενσαρκώνει πολλά παγκόσμια προβλήματα.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, πολλά από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία και θαλάσσια ταξί της πόλης φημολογείται ότι έχουν κλειστεί για το τριήμερο υπερθέαμα αυτή την εβδομάδα, καθώς ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, πρόκειται να παντρευτεί την τηλεοπτική παρουσιάστρια Λόρεν Σάντσεζ.

Οι ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες είναι επτασφράγιστο μυστικό, αλλά η προσεκτικά ανακαινισμένη Scuola Grande della Misericordia φέρεται να είναι μεταξύ των χώρων διεξαγωγής. Η πόλη αποτελεί εδώ και καιρό συνώνυμο τόσο του μη βιώσιμου τουρισμού όσο και των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, καθώς η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απειλεί τα αρχιτεκτονικά της διαμάντια της αναγεννησιακής εποχής.

Οι ακτιβιστές αντιδρούν κολλώντας αφίσες στους τοίχους της πόλης με τίτλο «No Space for Bezos» - μια αναφορά στις επενδύσεις του στη διαστημική τεχνολογία - και τοποθετώντας πανό σε τοποθεσίες όπως η γέφυρα Ριάλτο και το νησί San Giorgio.

«Ο γάμος του Μπέζος είναι ένα σύμβολο του ακραίου πλούτου, των προνομίων και πολλών πραγμάτων που πηγαίνουν στραβά αυτή τη στιγμή στον κόσμο» και πραγματοποιείται σε «μια από τις πιο ευάλωτες στο κλίμα πόλεις του κόσμου», δήλωσε η Κλάρα Τόμσον, υπεύθυνη εκστρατείας της Greenpeace.

Το Σάββατο, οι διαδηλωτές σχεδιάζουν να πηδήξουν στα κανάλια και να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους βάρκες για να μπλοκάρουν τα ταξί που θα μεταφέρουν τους καλεσμένους στο γάμο.

Activists unfurled a giant banner in Venice's St. Mark's Square on Monday ahead of Jeff Bezos and Lauren Sanchez's upcoming wedding.



The banner reads: “If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax." https://t.co/26G9zoYhKQ pic.twitter.com/6AaV82cTqt