Μπιλ Γκρος: Ολίγον «ταύρος» για μετοχές και ολίγον «αρκούδα» για ομόλογα

O Μπιλ Γκρος προειδοποίησε την Τρίτη ότι η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου δύσκολα θα πέσει κάτω από το επίπεδο του 4,25%, καθώς τα διογκούμενα δημοσιονομικά ελλείμματα και το αδύναμο δολάριο θα κρατήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

O Γκρος υποστήριξε ότι η έρευνα δείχνει πως η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου τείνει να κινείται 1,75 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό.

Στον αντίποδα, ο διάσημος επενδυτής αναμένει ότι οι αγορές μετοχών θα συνεχίσουν να κινούνται υψηλότερα με ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και αν η αγορά ομολόγων και οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν εμπνέουν.

«Προβλέπω μια "ολίγον bull market" για τις μετοχές και μια "ολίγον bear market" για τα ομόλογα» έγραψε ο «βασιλιάς των ομολόγων» σε ανάρτησή του στο X.

Long-term research indicates US 10 year has traded at CPI plus 175.



With inflation at 2.5% that puts a 10 year at 4.25% or so.



That was history — but deficits/ensuing supply of bonds/and a weak dollar should keep CPI from falling below 2.5% and the 10 year from falling below…