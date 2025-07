Πρώτη δημόσια εμφάνιση του Χαμενεΐ από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά από σχεδόν ένα μήνα, καθώς έδωσε το παρών σε μία θρησκευτική εκδήλωση σήμερα Σάββατο (5/7), σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Ήταν η πρώτη φορά που ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εμφανίστηκε δημόσια από τις 13 Ιουνίου και την έναρξη του πολέμου των 12ημέρων με το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εξέδιδε μόνο προηχογραφημένα και βιντεοσκοπημένα μηνύματα, ενώ υπήρχαν αναφορές ότι μεταφερόταν από καταφύγιο σε καταφύγιο για λόγους ασφαλείας, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το Ισραήλ θα επιχειρούσε να τον δολοφονήσει.

#BREAKING A video released by Khamenei's office purportedly shows the moment he enters the Hussainiyah at his compound in Tehran to attend the Ashura mourning ceremony, his first public appearance since the beginning of Israeli attacks. https://t.co/uzjtRZbhlE pic.twitter.com/YeBVMqwj7D