Παραιτήθηκε η διευθύνουσα σύμβουλος του Χ

Την παραίτησή της ανακοίνωσε η Λίντα Γιακαρίνο, διευθύνουσα σύμβουλος της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση.

Η Γιακαρίνο, η οποία προηγουμένως ήταν στέλεχος στον διαφημιστικό κλάδο, διορίστηκε πριν από δύο χρόνια, όταν ο Μασκ αγόρασε το Twitter και στη συνέχεια άλλαξε την επωνυμία του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, ορισμένοι διαφημιστές μποϊκοτάρουν το X προβάλλοντας τις ανησυχίες τους για το ακραίο περιεχόμενο που προβάλλεται στον ιστότοπο.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…