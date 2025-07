Αγγλία: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Εσσεξ

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ στο Έσσεξ της Αγγλίας.

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού, ενώ ένας μάρτυρας δήλωσε ότι είδε μια «μπάλα φωτιάς».

BREAKING - A passenger plane has crashed shortly after takeoff from London Southend Airport in Essex, erupting into a massive fireball. pic.twitter.com/qUqfAtcU3e