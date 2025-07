Ουκρανία: Νέα πρωθυπουργό διορίζει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ζήτησε, κατά τη διάρκεια σύσκεψης, από την πρώτη αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας Γιούλια Σβιριντένκο να αναλάβει την πρωθυπουργία.

«Συζητήσαμε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση του οικονομικού δυναμικού της Ουκρανίας, την επέκταση των προγραμμάτων υποστήριξης για τους Ουκρανούς και την αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής όπλων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Για την επίτευξη αυτού του στόχου, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία του μετασχηματισμού της εκτελεστικής εξουσίας στην Ουκρανία» είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι πρότεινε να ηγηθεί της κυβέρνησης η Σβιντιρένκο και να «ανανεώσει σημαντικά το έργο της».

I held a meeting with First Deputy Prime Minister Yuliia Svyrydenko. A report was delivered on the implementation of agreements with European and American partners regarding support for Ukraine reached during the recent Ukraine Recovery Conference. We must swiftly implement… pic.twitter.com/AIipRnpA1f