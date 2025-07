Τραμπ vs Πάουελ: Σκηνικό έντασης με... κράνη, γκριμάτσες, ατάκες!

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τη διαμάχη του με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέρομ Πάουελ, σχετικά με την υπέρβαση του προϋπολογισμού για την ανακαίνιση που κάνει η κεντρική τράπεζα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επισκέφθηκε το πρότζεκτ ανακαίνισης την Πέμπτη, καθιστώντας σαφές ότι θεωρούσε το ζήτημα της μείωσης των επιτοκίων ως πιο επείγον.

Μετά από μια επίσκεψη κατά την οποία ο Τραμπ και ο Πάουελ αντάλλαξαν δημόσια αιχμηρές δηλώσεις σχετικά με το κόστος του έργου, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει «καμία ένταση» με τον πρόεδρο της Fed και ανέφερε ότι τα προβλήματα με το έργο πιθανώς δεν αποτελούν επαρκή λόγο για την απόλυση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

«Αυτή θα ήταν μια μεγάλη κίνηση και απλά δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, η επίσκεψη είχε και στιγμές έντασης. Ο πρόεδρος αστειεύτηκε ότι υπό κανονικές συνθήκες θα απομάκρυνε έναν υπεύθυνο έργου που θα είχε παρόμοιες υπερβάσεις κόστους. Προσέβαλε τον Πάουελ - ο οποίος εδώ και μήνες αντιμετωπίζει κριτική από τον πρόεδρο - σχετικά με τα επιτόκια.

Οι δύο άνδρες, που φορούσαν λευκά κράνη καθώς επιθεωρούσαν την ανακαίνιση της έδρας της Fed Marriner S Eccles στην Ουάσινγκτον, διαφώνησαν σε τηλεοπτικές δηλώσεις σχετικά με το κόστος του έργου.

«Κοιτάζουμε και φαίνεται ότι είναι περίπου 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξήθηκε λίγο-πολύ. Έτσι, τα 2,7 είναι τώρα 3,1», είπε ο Τραμπ λίγα δευτερόλεπτα αφότου κάλεσε τον Πάουελ να έρθει στο κέντρο του κάδρου της κάμερας.

Ο Πάουελ κούνησε το κεφάλι και διέκοψε τον πρόεδρο, λέγοντας ότι «δεν γνώριζε» ότι το κόστος του έργου είχε αυξηθεί σε σύγκριση με την εκτίμηση της κεντρικής τράπεζας για 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Μόλις βγήκε», είπε ο Τραμπ, βγάζοντας ένα κομμάτι χαρτί από την τσέπη του, καθώς στεκόντουσαν δίπλα-δίπλα σε έναν διάδρομο με εκτεθειμένα ξύλινα κουφώματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό.

Holy shit! Jerome Powell just showed more courage than the entire White House press corps combined. Trump, who NEVER gets any pushback from the press when he lies, just got publicly spanked by someone who is not taking any of his bullshit — Jerome Powell. pic.twitter.com/R542WXu92n