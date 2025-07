Φθινόπωρο is the new Αύγουστος: Διακοπές χωρίς καύσωνα και πυρκαγιές

Για όλο και περισσότερους παραθεριστές, η λογική αντίδραση στην έντονη ζέστη, στις υψηλές τιμές και στον υπερτουρισμό που μαστίζουν τη Μεσόγειο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι να την επισκεφθούν την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Εξάλλου, ο καιρός είναι πιο δροσερός, τα ξενοδοχεία έχουν καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής και η ατμόσφαιρα είναι πιο χαλαρή.

Οπως σχολιάζει το Bloomberg, αυτά τα ταξίδια της λεγόμενης «ενδιάμεσης περιόδου» βρίσκονται σε άνθηση. Η τάση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του υπερτουρισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση αεροσκαφών και καταλυμάτων κατά τους συνήθως νεκρούς χειμερινούς μήνες.

Ωστόσο, αυτή η επανεξισορρόπηση δεν θα επιτευχθεί χωρίς μια συντονισμένη προσπάθεια του κλάδου να διατηρήσει τα θέρετρα ανοιχτά και να αναδείξει τα πλεονεκτήματα των ταξιδιών εκτός περιόδου αιχμής. Και πιο ευέλικτες σχολικές διακοπές θα βοηθούσαν επίσης.

Η Ευρώπη αναμένει και πάλι μια εισροή πλούσιων Αμερικανών επισκεπτών φέτος, αλλά αν είναι λογικοί, όσοι δεν περιορίζονται από το σχολικό ημερολόγιο θα αναβάλουν την επίσκεψή τους μέχρι το φθινόπωρο.

Από την πανδημία της Covid-19, η Delta Air Lines έχει παρατηρήσει μια «πολυετή, συστηματική μετατόπιση» της αμερικανικής ζήτησης για ταξίδια στην Ευρώπη, από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο προς τις περιόδους χαμηλής ζήτησης, «καθώς οι καταναλωτές προσπαθούν να αποφύγουν την πολυκοσμία και τη ζέστη του καλοκαιριού», δήλωσε ο πρόεδρός της, Glen Hauenstein, στους επενδυτές νωρίτερα αυτό τον μήνα. «Οι περίοδοι χαμηλής ζήτησης γίνονται ισχυρότερες», είπε.

Αν και οι αντιτουριστικές διαμαρτυρίες και ο καύσωνας στη νότια Ευρώπη δεν έχουν επηρεάσει τις κρατήσεις της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους EasyJet κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, η εταιρεία επωφελείται από την αυξημένη ζήτηση κατά την ενδιάμεση περίοδο. Το τελευταίο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους ήταν ιστορικά ζημιογόνο, αλλά υπάρχει ελπίδα για επίτευξη κερδών στο μέλλον, εν μέρει χάρη στην παράταση του καλοκαιριού μέχρι τον Οκτώβριο, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Kenton Jarvis στους αναλυτές τον Μάιο.

Η ελληνική αεροπορική εταιρεία Αegean Airlines σημείωσε επίσης βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, λόγω της αύξησης των ταξιδιών από και προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η οποία αποδίδεται εν μέρει στην κλιματική αλλαγή και τις ηπιότερες χειμερινές θερμοκρασίες που δημιουργούν μια «σταδιακή εξομάλυνση» της ζήτησης, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Eυτύχιος Βασιλάκης τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι εισερχόμενοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, ενώ τα μηνιαία έσοδα από ταξίδια αυξήθηκαν κατά 45% σε 618 εκατομμύρια ευρώ. Οι Αμερικανοί επισκέπτες στην Ελλάδα αύξησαν τις δαπάνες τους κατά 78% εκείνο τον μήνα και αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα πέμπτο του συνόλου.

Greece's Off-Peak Visitor Arrivals Are Growing Fastest Albeit the absolute numbers are still much lower than in high summer

Source: Bank of Greece, INSETE Intelligence, Opinion calculations

Η αγορά βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων στην Ευρώπη σημειώνει επίσης αυξημένη ζήτηση το φθινόπωρο, σύμφωνα με την AirDNA, η οποία παρακολουθεί τις καταχωρήσεις στα Airbnb και Vrbo. Οι κρατήσεις διανυκτερεύσεων αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2024 και ήταν 31% υψηλότερες από το σύνολο του Οκτωβρίου 2019.

Οι παραθεριστές εκμεταλλεύονται τις χαμηλότερες τιμές εκτός σεζόν για να κάνουν κρατήσεις σε πιο πολυτελή καταλύματα και η περίοδος κορύφωσης του καλοκαιριού αντιπροσωπεύει πλέον μικρότερο μερίδιο της συνολικής ετήσιας ζήτησης σε δημοφιλείς προορισμούς διακοπών, όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα.

Peak Summer Share of Short-Term Rental Demand Has Declined June to August now represents a smaller share of total bookings

Source: AirDNA

Note: This does not imply that peak summer bookings have declined, rather that off-season demand has increased

Εν μέσω εκκενώσεων λόγω των καλοκαιρινών πυρκαγιών και κλεισίματος της Ακρόπολης κατά τη διάρκεια περιόδων καύσωνα, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι αρκετές ταξιδιωτικές εταιρείες αναφέρουν τώρα περισσότερες κρατήσεις τον Σεπτέμβριο από ό,τι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής.

Η πώληση διακοπών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μπορεί να είναι δύσκολη, σύμφωνα με τον Ben Colbridge, διευθυντή προϊόντων και εμπορικών δραστηριοτήτων της Exodus Adventure Travels, η οποία προσφέρει πεζοπορία, ποδηλασία και πολιτιστικά ταξίδια. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν τέτοια πράγματα όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40° C», μου είπε, και όσοι πρέπει να ταξιδέψουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο επιλέγουν όλο και περισσότερο πιο δροσερούς προορισμούς στον βορρά, όπως η Σκανδιναβία.

Catania Has More Rental Demand Earlier and Later in the Season Bookings ramp up earlier in this Sicilian city and there's less overall seasonality

Source: AirDNA

Note: A reading of 1 indicates average rental demand; a flatter line implies less seasonality.