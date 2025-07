Τσουνάμι σε Χαβάη και Καλιφόρνια, συναγερμός σε όλον τον Ειρηνικό

Kύματα τσουνάμι ύψους 1,2 μέτρων καταγράφηκαν στη Χαβάη, ενώ απομακρυσμένες περιοχές της Καλιφόρνιας επίσης τέθηκαν σε κατάσταση προετοιμασίας, μετά από ισχυρό σεισμό στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας που προκάλεσε συναγερμούς για τσουνάμι σε ολόκληρο τον Ειρηνικό.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Λος Αντζελες ανήγγειλε ότι το τσουνάμι έφθασε και στις ακτές της Καλιφόρνιας. Οι Αρχές καλούν τον πληθυσμό που βρίσκεται κοντά στις ακτές να απομακρυνθεί από τις παραλίες, τις προκυμαίες και τα λιμάνια και να μετακινηθεί σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Εν τω μεταξύ, τα κύματα του τσουνάμι κοντά στη ρωσική πόλη Σεβέρο-Κουρίλσκ στον Ειρηνικό Ωκεανό ξεπέρασαν τα 3 μέτρα σε ύψος, ενώ το ισχυρότερο κύμα έφτασε τα 5 μέτρα.

«Κύματα τσουνάμι πλήττουν τώρα την πολιτεία της Χαβάης», ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας στις 8:25 μ.μ. τοπική ώρα. Η υπηρεσία εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για μια αραιοκατοικημένη περιοχή της βόρειας ακτής της Καλιφόρνιας, αυξάνοντας το επίπεδο προειδοποίησης από το προηγούμενο.

Οι κάτοικοι του Μάουι στη Χαβάη προσπαθούν να ξεφύγουν από το τσουνάμι:

URGENT: People in Maui, Hawaii are trying to escape the tsunami and are BEGGING Oprah to open the private road on her property.

She’s reportedly still refusing.

In a crisis, blocking an escape route is inhumane.#Tsunami #Maui #Oprah #LetThemOut pic.twitter.com/JeqeVwDcyS — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) July 30, 2025

«Μέχρι στιγμής όλα είναι εντάξει, δεν έχουμε δει κανένα μεγάλο κύμα», δήλωσε ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν, προσθέτοντας ότι παρατηρήθηκε υποχώρηση των υδάτων από την ακτογραμμή, κάτι που μπορεί να αποτελεί ένδειξη επικείμενου τσουνάμι. «Περιμένουμε τουλάχιστον δύο έως τρεις ώρες μέχρι να μπορέσουμε να δηλώσουμε ότι ο κίνδυνος έχει περάσει».

Σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ έπληξε σε βάθος 21 χιλιομέτρων ανοικτά της χερσονήσου Καμτσάτκα της Ρωσίας την Τετάρτη το πρωί τοπική ώρα, προκαλώντας συναγερμούς για τσουνάμι από την Ιαπωνία και την Κίνα έως τις ΗΠΑ και τον Καναδά, και μέχρι την Ινδονησία και τη Νέα Ζηλανδία.

Γιατροί στην Καμτσάτκα κρατούν την ψυχραιμία τους κατά τη διάρκεια επέμβασης, την ώρα που καταγράφεται ο σεισμός:

Ο σεισμός αυτής της κλίμακας είναι ο ισχυρότερος παγκοσμίως από το 2011, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, και ο ισχυρότερος στη Ρωσία από το 1952.

Σε ολόκληρη την Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης της βορειότερης περιοχής του Χοκάιντο, καταγράφηκαν κύματα ύψους 30 εκατοστών. Άλλο ένα κύμα ύψους 10 εκατοστών παρατηρήθηκε στην επαρχία Καναγκάβα, σύμφωνα με τις ιαπωνικές Αρχές.

Ο πρωθυπουργός Σίγκερου Ισχάμπα προέτρεψε τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να εκκενώσουν τα σπίτια τους. «Είναι πιθανό το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κύμα του τσουνάμι να είναι πολύ μεγαλύτερα» από το πρώτο, είπε. Ζήτησε από τον κόσμο να παραμείνει σε εγρήγορση μέχρι να αρθεί η προειδοποίηση, κάτι που μπορεί να διαρκέσει ακόμη μια μέρα.

Japan Issues Tsunami Alert After Powerful Earthquake Hits Russia Estimated maximum height of tsunami

Source: Japan Meteorological Agency

Note: Estimate as of 9:40 a.m Japan local time

με πληροφορίες από Bloomberg, Reuters, AFP