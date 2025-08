Κέρδη-ρεκόρ για την Apple αλλά οι επενδυτές δεν πανηγυρίζουν

Εντυπωσιακά τριμηνιαία κέρδη ανακοίνωσε η Apple, αλλά δεν κατάφερε να διαλύσει τους φόβους των επενδυτών ότι θα υποστεί τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι υστερεί στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της ενισχύονταν μόλις 2% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall, παραμένοντας κάτω από τα υψηλά επίπεδα της εβδομάδας, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε πολύ καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με αύξηση 10% των εσόδων σε ετήσια βάση για το τρίμηνο που έληξε στα τέλη Ιουνίου και αισιόδοξες προβλέψεις.

«Οι επενδυτές απλώς αγνοούν τα καλά νέα, και νομίζω ότι αυτό δείχνει το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί σήμερα για τους επενδυτές της Apple», δήλωσε ο Gene Munster, στέλεχος της Deepwater Asset Management.

Η Apple έχει πληγεί σοβαρά από την εμπορική και δασμολογική ατζέντα του Τραμπ από τις ανακοινώσεις του για την «ημέρα της απελευθέρωσης» τον Απρίλιο, οι οποίες έσβησαν περίπου 700 δισεκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της.

Η εταιρεία αναμένει περίπου 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε έξοδα που σχετίζονται με τους δασμούς για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι τα τρέχοντα δασμολογικά ποσοστά δεν θα αλλάξουν, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ.

Οι πωλήσεις iPhone παγκσμίως αυξήθηκαν κατά 13,5% σε ετήσια βάση κατά το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, φτάνοντας τα 44,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην Κίνα, οι πωλήσεις της Apple έχουν υποστεί πλήγμα από τον ανταγωνισμό των τοπικών κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων, όπως η Huawei και η Xiaomi. Ωστόσο, τα έσοδα από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 15,4 δισεκατομμύρια δολάρια και αντιστρέφοντας την τάση των τριμηνιαίων μειώσεων.

Τα έσοδα από υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν το App Store, το iCloud και το Apple Pay, ανήλθαν σε 27,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 13% σε ετήσια βάση και συνεχίζοντας την διψήφια ανάπτυξή τους.

Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 1,57 δολάρια, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,43 δολάρια, ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν επίσης στα 23,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα αναμενόμενα 21,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Apple Returns to Growth in China

Sales in region had fallen for seven straight quarters