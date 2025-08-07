Ρεκόρ διετίας για τις πωλήσεις της McDonalds

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρεκόρ διετίας για τις πωλήσεις της McDonald's

Άνοδο 5% κατέγραψαν τα έσοδα της εταιρείας τα οποία ανήλθαν σε 6,8 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Πάνω από τις εκτιμήσεις κινήθηκαν και τα καθαρά κέρδη, στα 2,25 δισ. δολάρια.

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 08:03

Σε ανοδική πορεία επέστρεψαν οι πωλήσεις της McDonald's, έπειτα από καινοτόμες προωθητικές ενέργειες που εφάρμοσε η αλυσίδα εστιατορίων το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μεταδίδουν οι Financial Times. Ανάμεσα στις ενέργειές αυτές περιλαμβάνεται η πώληση γευμάτων με θέμα την ταινία «A Minecraft Movie», και το εκ νέου λανσάρισμα των λωρίδων κοτόπουλου στις ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις ίδιων καταστημάτων της McDonald's, (εκείνες δηλαδή που έγιναν από τα καταστήματα της εταιρείας τα οποία λειτουργούν για έναν χρόνο τουλάχιστον) αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Νωρίτερα αναλυτές είχαν προβλέψει ότι η άνοδος αυτή θα διαμορφωνόταν στο 2,6%.

Και στις ΗΠΑ οι πωλήσεις ιδίων καταστημάτων ξεπέρασαν τις προσδοκίες και αυξήθηκαν κατά 2,5%.

Παράλληλα, οι πωλήσεις όλου του δικτύου της McDonald's, οι οποίες περιλαμβάνουν και τα καταστήματα franchise, αυξήθηκαν κατά 8% στο δεύτερο τρίμηνο.

Άνοδο 5% κατέγραψαν και τα έσοδα της εταιρείας τα οποία ανήλθαν σε 6,8 δισ. δολάρια, αντί για 6,7 δισ. που είχε προβλέψει η Visible Alpha. Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν και τα καθαρά κέρδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 11% φτάνοντας τα 2,25 δισ. δολάρια.

Τέλος, άνοδο μεγαλύτερη του 3% παρουσίασαν οι μετοχές της McDonald's στις προσυνεδριακές συναλλαγές σήμερα, Τετάρτη.

