Σχέδιο Ισραήλ για εκτοπισμό 1 εκατ. Παλαιστινίων και επιχειρήσεις στη Γάζα

Το Ισραήλ αναμένεται σήμερα να εγκρίνει ένα σχέδιο για την κατάκτηση μεγάλων νέων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας, ενδεχομένως σε διάστημα πέντε μηνών, προκαλώντας νέο εκτοπισμό περίπου ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων, παρά τις προειδοποιήσεις ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές ομήρων που κρατούνται στις εν λόγω περιοχές, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα στον εβραϊκό Τύπο που επικαλούνται οι Times of Israel.

Το σχέδιο στοχεύει, σύμφωνα με πληροφορίες, στην καταστροφή όσων απομένουν από τη Χαμάς και στην άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των 50 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται, εκ των οποίων περίπου 20 ζωντανοί, μετά την κατάρρευση των πρόσφατων διαπραγματεύσεων. Θα ξεκινούσε με την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και των καταυλισμών στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας, εξαναγκάζοντας περίπου το ήμισυ του πληθυσμού του θύλακα να κινηθεί προς τα νότια.

Παρά το ενδεχόμενο κάποιοι υπουργοί να αντιταχθούν στο σχέδιο, πολλά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιθανότατα θα εξασφαλίσει πλειοψηφία στο ανώτατο συμβούλιο ασφαλείας που συνεδριάζει το απόγευμα.

Το περιεχόμενο του σχεδίου

Το σχέδιο φέρεται να επικεντρώνεται αρχικά στην κατάληψη της Πόλης της Γάζας και στην επέκταση των κέντρων διανομής βοήθειας, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Channel 12, στην πρώτη φάση του σχεδίου, το Ισραήλ θα εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της Πόλης της Γάζας — υπολογίζονται σε περίπου 1 εκατομμύριο, δηλαδή περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Λωρίδας — ώστε να υπάρξει χρόνος για την εγκατάσταση πολιτικής υποδομής στο κέντρο της Γάζας, περιλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών. Η φάση αυτή αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση, το Ισραήλ θα εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση, ενώ αναμένεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει ομιλία ανακοινώνοντας επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνεργασία με το Ισραήλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ο Αμερικανός Πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε στο Bloomberg ότι υπάρχει πίεση για την άμεση προσθήκη 12 σημείων βοήθειας στα 4 που ήδη λειτουργούν από το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα με την υποστήριξη ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Τετραπλασιασμός μέσα σε δύο μήνες, αν είναι δυνατό. Όλα εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση», είπε ο Χάκαμπι, σημειώνοντας ότι αυτό θα συντονιστεί με τις προελάσεις του IDF: «Υπάρχουν ακόμα ερωτήματα για ορισμένες περιοχές στον βορρά, ανάλογα με το αν μπορεί ο IDF να τις εκκαθαρίσει και να τις καταστήσει ασφαλείς.»

Η επέκταση αυτή θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια από ΗΠΑ και άλλες χώρες, σύμφωνα με το Channel 12, με στόχο οι κάτοικοι της Γάζας να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια χωρίς μεσολάβηση της Χαμάς, καθώς η Πόλη της Γάζας περνά στον έλεγχο του Ισραήλ.

Κατά το Ynet, το Kan και το Channel 13, η στρατιωτική εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει 4 έως 5 μήνες και να περιλαμβάνει 4 έως 5 μεραρχίες του IDF. Το Kan ανέφερε ότι πέρα από την Πόλη της Γάζας, το σχέδιο προβλέπει επέκταση προς τους κεντρικούς καταυλισμούς, όπου μέχρι σήμερα ο IDF είχε ελάχιστη παρουσία.

Το Kan πρόσθεσε ότι οι μεσολαβητές, Αίγυπτος και Κατάρ, πιέζουν το Ισραήλ — μέσω των ΗΠΑ — να μην εφαρμόσει το σχέδιο, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν τη Χαμάς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Εναλλακτικό σχέδιο και διαφωνίες

Σύμφωνα με το Kan, εναλλακτικό σχέδιο προβλέπει περικύκλωση της Πόλης της Γάζας και των κεντρικών καταυλισμών, μπλοκάρισμα βοήθειας και στοχευμένες επιδρομές αντί πλήρους κατάληψης — κάτι που, αν και χρονοβόρο, θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα. Ο Νετανιάχου φέρεται να το έχει απορρίψει.

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το θέμα της κατάληψης της Γάζας είναι «ουσιαστικά υπόθεση του Ισραήλ», υποδηλώνοντας ότι δεν θα παρέμβει.

Το Axios επικαλέστηκε αξιωματούχο των ΗΠΑ που επιβεβαίωσε πως η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να παρέμβει, προσθέτοντας ότι βίντεο προπαγάνδας της Χαμάς με τον όμηρο Εβιάταρ Νταβίντ επηρέασε την απόφαση του Τραμπ «να αφήσει το Ισραήλ να κάνει ό,τι χρειάζεται». Ο αξιωματούχος σημείωσε πάντως πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν υποστηρίζει την προσάρτηση τμημάτων της Γάζας από το Ισραήλ.

Ωστόσο, πολλά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι στρατιωτικοί έχουν προειδοποιήσει κατά της πλήρους κατοχής. «Η κατάληψη της Γάζας θα σύρει το Ισραήλ σε μια μαύρη τρύπα — ανάληψη ευθύνης για δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους, χρόνια εκκαθαριστική επιχείρηση, εκτεθειμένοι στρατιώτες σε ανταρτοπόλεμο και, το πιο επικίνδυνο, σε κίνδυνο οι όμηροι».

Άλλος ανώτερος αξιωματούχος προειδοποίησε το Channel 12 ότι το Ισραήλ μπορεί να καταλήξει να μπει συνειδητά σε ένα σενάριο τύπου Βιετνάμ — πολυετής αιματηρή εκστρατεία με μικρό αποτέλεσμα. Οι στρατιωτικοί πιστεύουν επίσης ότι, εάν το Ισραήλ προχωρήσει, θα υπάρξουν βαριές απώλειες μεταξύ των στρατιωτών.