Δυνατός σεισμός 6,2 Ρίχτερ κοντά στην Ταϊβάν

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 88 χιλιομέτρων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 11:29

Τελ. Ενημ.: 7 Αυγούστου 2025 - 11:27

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγο σε απόσταση 128 χιλιομέτρων από την Ταϊβάν. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 88 χιλιομέτρων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ο ισχυρότερος σεισμός τα τελευταία 25 χρόνια, στη χώρα άφησε περισσότερους από χίλιους νεκρούς στις αρχές Απριλίου του 2024 και είχε μέγεθος 7,4 Ρίχτερ.

