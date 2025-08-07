Κατέβασαν ταχύτητα οι πωλήσεις της Rheinmetall, άνοδος μόλις 9% το Q2

Οι πωλήσεις της Rheinmetall αυξήθηκαν μόλις 9% στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, αγγίζοντας τα €2,4 δισ. Μικρή άνοδο 2% κατέγραψαν επίσης στα κέρδη προ τόκων και φόρων, τα οποία ανήλθαν σε €276 εκατ., μεταδίδουν οι Financial Times. Πρόκειται για σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, όπου οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 46% σε ετήσια βάση και τα κέρδη κατά 49%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι η αλλαγή κυβέρνησης στο Βερολίνο καθυστέρησε τις παραδόσεις εξοπλισμού. Συνεπώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών υπολογίστηκε στα €63,2 δισ., ελαφρώς αυξημένο, έναντι των €62,6 δισ. του πρώτου τριμήνου.

Παρόλα αυτά οι αναλυτές της τράπεζας Berenberg παραμένουν αισιόδοξοι, δηλώνοντας ότι, ναι μεν η αξία των μετοχών της Rheinmetall υποχώρησε κατά 6% σήμερα, Πέμπτη το πρωί, ωστόσο «οι μακροπρόθεσμες προοπτικές τους... παραμένουν ισχυρές» λόγω της επικείμενης αύξησης των αμυντικών παραγγελιών.

Σημειώνεται ότι η Rheinmetall στοχεύει να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 25-30% το 2025. Οι τελευταίες πέρυσι ανήλθαν στα €9,8 δισ.

Αυτός ο στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, ελήφθη δίχως να υπολογιστούν οι θετικές προοπτικές για τον τομέα της άμυνας. Ιδίως στην Ευρώπη οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, ευνοούν την ανάπτυξη της βιομηχανίας ασφάλειας, αφού τα κράτη της έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν τουλάχιστον το 3,5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, στο πλαίσιο φόβων ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν να αποτελούν πυλώνα για την ασφάλεια της ηπείρου.

Για τον λόγο αυτόν, η εταιρεία ενδέχεται να επαναπροσδιορίσει τις αναπτυξιακές προβλέψεις της στη διάρκεια του 2025. Άλλωστε ο CEO της εταιρείας, Armin Papperger υπογράμμισε ότι η Rheinmetall θα εγκαινιάσει «σύντομα» το νέο εργοστάσιο πυρομαχικών της στην πόλη Unterlüss στην Κάτω Σαξονία, το οποίο κατασκευάστηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα εξαιτίας των μεγάλων αναγκών για βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών.