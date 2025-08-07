Πάγωσαν τα κέρδη των εταιρειών της ΕΕ, πήραν κεφάλι οι ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες μένουν πίσω από τις αμερικανικές στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, καθώς ο αντίκτυπος του εμπορικού πολέμου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απογοητεύει τους επενδυτές που είχαν στοιχηματίσει έντονα σε μια αναβίωση των χρηματιστηρίων της περιοχής.

Με περισσότερες από τις μισές εταιρείες του δείκτη Stoxx Europe 600 να έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, ο δείκτης οδεύει προς μηδενική αύξηση κερδών σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με την Bank of America, αποδυναμώνοντας την αισιοδοξία για αναβίωση των αγορών μετοχών της περιοχής.

Αντίθετα, οι εταιρείες του δείκτη S&P 500 οδεύουν προς μέση ετήσια αύξηση κερδών 9%, σύμφωνα με την BofA, κυρίως χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley και των τραπεζών της Wall Street.

Ο Grant Bowers, ανώτερος αντιπρόεδρος της επενδυτικής εταιρείας Franklin Templeton, δήλωσε στους Financial Times: «Στην αρχή του έτους υπήρξε αυτή η μετατόπιση του αφηγήματος ότι οι ΗΠΑ επρόκειτο να χάσουν την ταμπέλα της "εξαίρεσης" και ότι ο υπόλοιπος κόσμος θα τις προλάβαινε. Αλλά η πραγματικότητα είναι πως πρέπει να το υποστηρίξεις με κέρδη, αποδόσεις και οικονομική ανάπτυξη», πρόσθεσε. «Χρειάζεται οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν — και η Ευρώπη δυσκολεύεται να έχει αυτές τις ηγετικές εταιρείες».

Στην Ευρώπη, μόλις οι μισές από τις εταιρείες που ανακοίνωσαν κέρδη ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, σύμφωνα με την BofA. Αντίθετα, ο S&P 500 κατευθυνόταν προς την καταγραφή ενός από τους μεγαλύτερους αριθμούς θετικών εκπλήξεων σε σχέση με τις προσδοκίες των τελευταίων 25 ετών — μόνο η περίοδος της πανδημίας είχε περισσότερες, σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεπέρασαν σε απόδοση τις αντίστοιχες της Wall Street στην αρχή του έτους, μετά από χρόνια υποαπόδοσης, καθώς η μακροχρόνια εμπιστοσύνη στις αμερικανικές μετοχές κλονίστηκε από την απρόβλεπτη πολιτική του Τραμπ.

Πολλοί επενδυτές στοιχημάτισαν ότι το πακέτο δημοσιονομικής στήριξης της Γερμανίας τύπου «ό,τι χρειαστεί» και η τεράστια αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών θα οδηγούσαν σε παρατεταμένη άνοδο στις αγορές μετοχών της περιοχής. Μια έρευνα της BofA σε διαχειριστές κεφαλαίων έδειξε ότι οι κατανομές σε μετοχές της Ευρωζώνης εκτινάχθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021 στις αρχές του έτους.

Όμως η υπεραπόδοση κράτησε λίγο. Τα ισχυρά κέρδη των αμερικανικών mega caps έστειλαν και πάλι τις μετοχές της Wall Street σε ανοδική τροχιά, παρά την επίθεση των δασμών του Τραμπ και τα επιδεινούμενα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ. Τα ασθενή κέρδη του δεύτερου τριμήνου στην Ευρώπη ενίσχυσαν την αυξανόμενη άποψη ότι το ράλι των μετοχών της περιοχής χάνει δυναμική.

«Κανείς δεν περίμενε μια καλή σεζόν στην Ευρώπη», δήλωσε ο Andreas Bruckner, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην BofA. «Ο πήχης ήταν αρκετά χαμηλός, αλλά, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών, δεν τον ξεπέρασαν καν».

Καθώς οι εκτιμήσεις των αναλυτών είχαν μειωθεί λόγω του εμπορικού πολέμου, οι εταιρείες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού που ξεπέρασαν τις προσδοκίες ανταμείφθηκαν λιγότερο από το συνηθισμένο όσον αφορά την άνοδο της μετοχής. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τιμωρήθηκαν αυστηρά, σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs.

Για την Ευρώπη, αυτή η περίοδος δημοσίευσης κερδών μοιάζει με επιστροφή στο status quo, σύμφωνα με τον Bruckner, με «χαμηλότερη ανάπτυξη κερδών και ευρωπαϊκή υποαπόδοση».

Ενώ ο S&P 500 έχει σημειώσει επανειλημμένα νέα ρεκόρ από τη λεγόμενη «ημέρα απελευθέρωσης» του Τραμπ στις 2 Απριλίου, οι ευρωπαϊκές μετοχές είναι σχεδόν αμετάβλητες, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να μην έχει ακόμη επιστρέψει στο επίπεδο των αρχών Μαρτίου, αν και ορισμένοι τομείς της αγοράς, όπως οι αεροπορικές εταιρείες, έχουν υπεραποδώσει σε σχέση με τις ΗΠΑ φέτος.

Οι εξαγωγείς υπέστησαν το μεγαλύτερο βάρος των απογοητευτικών κερδών στην Ευρώπη, με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να έχουν τις περισσότερες μειώσεις στις προβλέψεις κερδών τους για το 2025 από κάθε άλλον τομέα. Η Volkswagen, η Stellantis και η Mercedes-Benz εξέδωσαν όλες προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις των δασμών του Τραμπ.

Ωστόσο, οι χρηματοοικονομικές εταιρείες στην Ευρώπη συνέχισαν να ξεπερνούν ξεκάθαρα τις προσδοκίες. Τα αποτελέσματα των Deutsche Bank, UBS και BNP Paribas ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Την ίδια ώρα, η ισχυρή αύξηση κερδών στον S&P 500 «οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην τεχνολογία», δήλωσε η Sharon Bell, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια μετοχών στην Goldman Sachs. «Η Ευρώπη δεν έχει σχεδόν καθόλου από αυτή τη δυναμική».

Οι ισοτιμίες έχουν υπάρξει σημαντικό βάρος για τους ευρωπαίους εξαγωγείς, με το ευρώ να έχει ενισχυθεί περίπου 12% έναντι του δολαρίου φέτος, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Παρότι αυτό ωφέλησε τους επενδυτές εκτός ευρώ που κατανέμουν κεφάλαια στις μετοχές της περιοχής, μια ανάλυση μεταγραφών κερδών από την Barclays έδειξε ότι πάνω από το 80% των εταιρειών του Stoxx 600 αναφέρθηκαν στις νομισματικές κινήσεις ως παράγοντα που επηρέασε αρνητικά τα κέρδη τους.

«Το ισχυρότερο ευρώ ήταν σημαντικό εμπόδιο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, επειδή πολλές εξ αυτών κερδίζουν σε δολάρια», δήλωσε η Bell, προσθέτοντας ότι αυτό ίσως συνεχίσει να αποτελεί πρόκληση. «Πιστεύουμε ότι το ευρώ μπορεί να συνεχίσει να ενισχύεται. Το δολάριο εξακολουθεί να φαίνεται υπερτιμημένο».

Το φθηνότερο δολάριο δίνει ώθηση στα κέρδη των αμερικανών εξαγωγέων όταν τα έσοδα από το εξωτερικό μεταφράζονται ξανά σε δολάρια.

Η αβεβαιότητα που προκύπτει από το νέο εκτεταμένο καθεστώς δασμών του Τραμπ αποτέλεσε επίσης πρόκληση για τους εξαγωγείς της Ευρώπης φέτος, αν και η ανάλυση της Barclays έδειξε ότι οι νομισματικές κινήσεις είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Η άμεση επίπτωση των δασμών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες είναι προς το παρόν «εξαιρετικά μικρή», δήλωσε η Bell, καθώς οι όμιλοι μπορούν να δουλέψουν με αποθέματα που είχαν συγκεντρώσει πριν τεθούν σε ισχύ τα τέλη. Η Bell δήλωσε ότι ο πραγματικός αντίκτυπος θα γίνει γνωστός μόνο στο δεύτερο μισό του έτους.