Μπόστιτς (Fed): Οι δασμοί μπορεί να έχουν επίμονες επιπτώσεις στις τιμές

Ο αξιωματούχος της Fed, Ράφαελ Μπόστιτς, δήλωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανή μία μείωση επιτοκίων φέτος και επανέλαβε ότι υπάρχουν λόγοι να είναι κανείς επιφυλακτικός ως προς το αν οι πληθωριστικές επιπτώσεις από τους δασμούς θα είναι προσωρινές.

«Το ερώτημα σχετικά με το αν οι δασμοί είναι ένα μεμονωμένο γεγονός ή αν πρόκειται να έχουν πιο επίμονες επιπτώσεις και ενδεχομένως να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές, θεωρώ ότι είναι ίσως το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα», δήλωσε ο Μπόστιτς την Πέμπτη κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο CFO της Φλόριντα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μπόστιτς σημείωσε ότι υπάρχουν λόγοι να είναι κανείς «κάπως επιφυλακτικός» για το αν οι δασμοί που επιβάλλονται σήμερα ακολουθούν το κλασικό παράδειγμα των δασμών που οδηγούν σε μία προσωρινή, εφάπαξ αύξηση των τιμών.

Ο αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας Κρίστοφερ Γουόλερ έχει υποστηρίξει ότι η Fed μπορεί να «αγνοήσει» την επίδραση των δασμών στον πληθωρισμό, θεωρώντας την παροδική. Ο Γουόλερ, ο οποίος σύμφωνα με το Bloomberg θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Πάουελ, τάχθηκε υπέρ μιας μείωσης επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας την περασμένη εβδομάδα, όταν οι υπόλοιποι συνάδελφοί του ψήφισαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων σταθερών.

«Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός όπου ξυπνάς ένα πρωί και όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι οι δασμοί», πρόσθεσε ο Μπόστιτς.