Κένυα: Σύγκρουση τρένου με λεωφορείο, έξι νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής.

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 20:08

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε λεωφορείο σε αφύλακτη διάβαση στην περιοχή Ναϊβάσα της κεντρικής Κένυας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο αστυνομικός διευθυντής Άντονι Κέτερ δήλωσε στην εφημερίδα The Standard πως το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα κοντά στο αγρόκτημα Morendat, στη βορειοανατολική όχθη της λίμνης Ναϊβάσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ενημερωτικού ιστοτόπου Kenyans, ο μηχανοδηγός επιχείρησε να αποφύγει τη σύγκρουση, αλλά δεν ήταν εφικτό να ακινητοποιήσει την αμαξοστοιχία εγκαίρως.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

