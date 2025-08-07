#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χαμάς: «Πραξικόπημα» το σχέδιο Νετανιάχου

Ο στόχος του Νετανιάχου είναι να θυσιάσει τους ισραηλινούς ομήρους προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα, δήλωσε η ηγεσία της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Χαμάς: «Πραξικόπημα» το σχέδιο Νετανιάχου

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 21:12

Η Χαμάς αποδοκίμασε σήμερα τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ σκοπεύει να έχει υπό στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο ισοδυναμεί με «πραξικόπημα» εν μέσω των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία του παλαιστινιακής οργάνωσης, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως τα σχέδια του Νετανιάχου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα καταδεικνύουν ότι στόχος του είναι να θυσιάσει τους ισραηλινούς ομήρους προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα.

