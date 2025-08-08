#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

«Σθεναρά αντίθετος» ο ΟΗΕ σε οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα

Η σύγκρουση «είναι ήδη ακραία καταστροφική» με «πάνω από 60.000 νεκρούς». Η προοπτική επέκτασης των επιχειρήσεων θα έφερνε «τεράστια δεινά» στον άμαχο πληθυσμό που διατρέχει κίνδυνο να «λιμοκτονήσει», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Οργανισμού.

«Σθεναρά αντίθετος» ο ΟΗΕ σε οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 09:21

Τα Ηνωμένα Έθνη τόνισαν χθες Πέμπτη ότι τάσσονται εναντίον οποιαδήποτε επέκτασης των επιχειρήσεων του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Τασσόμαστε σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης της σύγκρουσης», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ στους διαπιστευμένους συντάκτες στη Νέα Υόρκη. Ο πόλεμος «είναι ήδη ακραία καταστροφικός», σημείωσε, με «πάνω από 60.000 νεκρούς» στον παλαιστινιακό θύλακο, πρόσθεσε.

Η προοπτική επέκτασης των επιχειρήσεων θα έφερνε «τεράστια δεινά» στον άμαχο πληθυσμό που διατρέχει κίνδυνο να «λιμοκτονήσει» και αυτό «θα μπορούσε να χειροτερέψει» σε περίπτωση κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, εξήγησε.

Ο κ. Χακ έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώ αναμενόταν χθες το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ να συνεδριάσει για να συζητήσει για τη συνέχιση του πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να τάσσεται υπέρ της ιδέας το Ισραήλ να «πάρει τον πλήρη έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας για να «νικηθεί ολοκληρωτικά» η Χαμάς.

Η προοπτική εντείνει την ανησυχία μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης στο Ισραήλ για την τύχη των ομήρων που απομένουν στον θύλακο υπό πολιορκία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΗΕ: Να σταματήσει «αμέσως» το ισραηλινό σχέδιο για έλεγχο της Γάζας

Η Τουρκία απορρίπτει συστάσεις Ελλάδας και Κύπρου στην Έκθεση του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Καταδικάζει η Τουρκία τα ισραηλινά σχέδια για τη Γάζα

Έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τους ομήρους στη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο