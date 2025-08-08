Δασμούς στις ράβδους χρυσού ενός κιλού επέβαλαν οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς στις εισαγωγές ράβδων χρυσού βάρους ενός κιλού, σε μια κίνηση που απειλεί να ανατρέψει την παγκόσμια αγορά χρυσού και να προκαλέσει νέο πλήγμα στην Ελβετία, το μεγαλύτερο κέντρο κέντρο χύτευσης στον κόσμο.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (Customs Border Protection – CBP) γνωστοποίησε ότι οι ράβδοι χρυσού βάρους ενός κιλού πρέπει να ταξινομούνται σε τελωνειακό κωδικό που υπόκειται σε επιβολή δασμών, σύμφωνα με επιστολή απόφασης (ruling letter) με ημερομηνία 31 Ιουλίου, την οποία είδαν οι Financial Times. Οι επιστολές αυτές χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για να διευκρινίσουν την εμπορική τους πολιτική.

Η απόφαση της CBP έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της αγοράς, σύμφωνα με τις οποίες αυτού του τύπου οι ράβδοι χρυσού θα έπρεπε να ταξινομούνται με διαφορετικό τελωνειακό κωδικό που εξαιρείται από τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλη τη χώρα.

Οι ράβδοι του ενός κιλού είναι η πιο συνηθισμένη μορφή διαπραγμάτευσης στο Comex, τη μεγαλύτερη αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στον κόσμο, και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών χρυσού της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ.

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βέρνης έχουν επιδεινωθεί, καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα δασμό 39% στις εισαγωγές από την Ελβετία. Ο χρυσός είναι από τα μεγαλύτερα εξαγώγιμα προϊόντα της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία.

Η απόφαση για τους δασμούς αποτέλεσε «ένα ακόμη πλήγμα» για το ελβετικό εμπόριο χρυσού με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Κρίστοφ Βιλντ, πρόεδρος της Ελβετικής Ένωσης Παραγωγών και Εμπόρων Πολύτιμων Μετάλλων. Ο Βιλντ πρόσθεσε ότι ο δασμός στον χρυσό θα δυσκολέψει την ικανοποίηση της ζήτησης για το πολύτιμο μέταλλο.

Νωρίτερα φέτος, οι traders έσπευσαν να μεταφέρουν χρυσό στις ΗΠΑ πριν από την «ημέρα απελευθέρωσης» των δασμών του Τραμπ — δημιουργώντας ένα ρεκόρ αποθεμάτων στο Comex και προκαλώντας προσωρινή έλλειψη χρυσού στο Λονδίνο.

Ωστόσο, όταν ανακοινώθηκαν οι δασμοί, περιλάμβαναν εξαιρέσεις για πολλά εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων και μια συγκεκριμένη κατηγορία ράβδων χρυσού, κάτι που ερμηνεύτηκε ευρέως ότι κάλυπτε και τις μεγάλες ράβδους.

Η παγκόσμια ροή εμπορίου χρυσού είναι συνήθως τριγωνική: μεγάλες ράβδοι χρυσού μεταφέρονται μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης, μέσω Ελβετίας, σε διαφορετικά μεγέθη. Οι δύο αγορές χρησιμοποιούν ράβδους διαφορετικών μεγεθών: στο Λονδίνο χρησιμοποιείται η ράβδος που είναι περίπου στο μέγεθος ενός τούβλου, ενώ στη Νέα Υόρκη προτιμάται η ράβδος του ενός κιλού, περίπου στο μέγεθος ενός smartphone.

Ο χρυσός βρίσκεται φέτος σε ιστορικό ράλι, έχοντας αυξηθεί κατά 27% από τα τέλη του 2024 και φτάνοντας προσωρινά τα 3.500 δολάρια η ουγγιά. Οι φόβοι για τον πληθωρισμό, οι ανησυχίες για τα επίπεδα του κρατικού χρέους και η πτώση του δολαρίου ΗΠΑ ως αποθεματικού νομίσματος έχουν συμβάλει στην άνοδο της τιμής του.

Η Ελβετία εξήγαγε χρυσό αξίας 61,5 δισ. δολαρίων προς τις ΗΠΑ τους 12 μήνες μέχρι τον Ιούνιο. Ο ίδιος όγκος τώρα θα υπόκειται σε πρόσθετους δασμούς ύψους 24 δισ. δολαρίων με βάση τον ελβετικό δασμό 39%, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη.

Αρκετά ελβετικά χυτήρια χρυσού δήλωσαν ότι πέρασαν μήνες με νομικούς συμβούλους για να καθορίσουν ποιοι τύποι προϊόντων χρυσού θα μπορούσαν να εξαιρεθούν ή όχι. Δύο χυτήρια ανέφεραν στους FT ότι προσωρινά μείωσαν ή σταμάτησαν τις αποστολές προς τις ΗΠΑ λόγω της αβεβαιότητας.