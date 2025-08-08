#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κατρακύλησαν οι μετοχές της Under Armour

Υποχώρησαν 19% στις προσυνεδριακές συναλλαγές αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένει λιγότερες πωλήσεις και μικρότερα κέρδη στο υφιστάμενο τρίμηνο, από ότι είχαν αρχικά προβλέψει οι αναλυτές.

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 16:39

Πτώση 19% στις προσυνεδριακές συναλλαγές κατέγραψαν οι μετοχές της αμερικανικής εταιρείας αθλητικής ένδυσης Under Armour, αφού ανακοίνωσε ότι αναμένει λιγότερες πωλήσεις και μικρότερα κέρδη στο υφιστάμενο τρίμηνο, από ότι είχαν αρχικά προβλέψει οι αναλυτές, μεταδίδει το Bloomberg.

Άλλωστε αφενός οι δασμοί στις εισαγωγές που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και αφετέρου η απροθυμία των καταναλωτών να προβούν σε μεγάλες αγορές εντείνουν τις προκλήσεις για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό η Under Armour, δήλωσε ότι το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους της, (το κέρδος δηλαδή που αποκομίζει από τις πωλήσεις αφαιρώντας το κόστος της παραγωγής) θα μειωνόταν.

Ακόμη η εταιρεία προέβλεψε ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή το τρίτο τρίμηνο θα ανέλθουν στα δύο σεντς, ενώ η Wall Street περίμενε... 26!

Αξίζει να αναφερθεί πως ακόμη και στο πρώτο τρίμηνο, όποτε και τα έσοδα της Under Armour ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών ξεπερνώντας τα $1,1 δισ., δεν ήταν τα ιδανικά, αφού κατέγραψαν πτώση για ένατη διαδοχική φορά. Έτσι τα κέρδη ανά μετοχή προσδιορίστηκαν στα δύο και όχι στα τρία σεντς, που είχαν προβλέψει αρχικά οι ειδικοί.

