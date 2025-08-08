Η Cosco διεκδικεί 30% στη νέα συμφωνία για τη Διώρυγα του Παναμά

Η κινεζική Cosco επιδιώκει μερίδιο τουλάχιστον 20-30% στη λιμενική συμφωνία 23 δισ. δολαρίων που περιλαμβάνει βασικά περιουσιακά στοιχεία στη Διώρυγα του Παναμά, καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να αναδιαπραγματευτεί τους όρους εντός ντιλ που είχε χαιρετίσει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η κινεζική εταιρεία απαιτεί μεγάλο μερίδιο μετά τη λήξη της αποκλειστικής περιόδου διαπραγμάτευσης για τη BlackRock και την ελβετο-ιταλική ναυτιλιακή εταιρεία MSC, σύμφωνα με δύο πηγές των Financial Times.

Οι δύο εταιρείες επρόκειτο αρχικά να σχηματίσουν κοινοπραξία για την αγορά 43 λιμανιών, συμπεριλαμβανομένων δύο στον Παναμά, από τον δισεκατομμυριούχο του Χονγκ Κονγκ, Λι Κα-σινγκ, και την CK Hutchison.

Σύμφωνα με μία από τις επιλογές που εξετάζονται, η Cosco θα λάβει μερίδιο στα 41 λιμάνια, αλλά όχι στα δύο του Παναμά, για τα οποία ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι βρίσκονται υπό κινεζική επιρροή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο Τραμπ είχε επαινέσει τη συμφωνία τον Μάρτιο, λέγοντας ότι πρόκειται για «ανάκτηση της Διώρυγας του Παναμά» και είχε καυχηθεί ότι μια «μεγάλη αμερικανική εταιρεία» θα αποκτούσε τα λιμάνια του Παναμά και πολλά άλλα. Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, είχε ενημερώσει προσωπικά τον πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για την εξαγορά.

Ωστόσο, η πώληση προκάλεσε ανησυχία στο Πεκίνο, όπου οι αρχές την χαρακτήρισαν απειλή για τα «εθνικά συμφέροντα» της Κίνας και απαίτησαν να υποβληθεί η συμφωνία σε έλεγχο από την αρμόδια κινεζική αρχή για τις συγχωνεύσεις, παρόλο που δεν εμπλέκονται περιουσιακά στοιχεία εντός της κινεζικής ενδοχώρας.

Οι αντιρρήσεις οδήγησαν στη λήξη της διαπραγματευτικής περιόδου της κοινοπραξίας στις 27 Ιουλίου χωρίς να έχει υπάρξει κάποια συμφωνία. Λίγο αργότερα, η CK Hutchison ανέφερε σε ανακοίνωση προς το χρηματιστήριο ότι οι συνομιλίες με την κοινοπραξία θα συνεχιστούν, αλλά ότι ένας «σημαντικός» Κινέζος επενδυτής θα προσκληθεί να συμμετάσχει ως «σημαντικό» μέλος.

«Θα απαιτηθούν αλλαγές στη σύνθεση της κοινοπραξίας και στη δομή της συναλλαγής... για να μπορέσει να εγκριθεί η συμφωνία από όλες τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε η CK Hutchison.

Δύο άτομα με γνώση της στάσης του Πεκίνου δήλωσαν ότι η Cosco είναι η μόνη κινεζική εταιρεία που επιτρέπεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες, γεγονός που της δίνει τεράστια διαπραγματευτική ισχύ έναντι της BlackRock και της MSC, καθώς χρειάζονται έναν Κινέζο εταίρο για να εξασφαλίσουν έγκριση από τη Διοίκηση Κρατικής Ρύθμισης της Αγοράς της Κίνας.

Οι αρχικοί όροι της συμφωνίας θα έδιναν στη BlackRock πλειοψηφικό μερίδιο στα δύο λιμάνια του Παναμά, ενώ η MSC, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Απόντε, θα κατείχε την πλειοψηφία των υπόλοιπων λιμανιών της CK Hutchison εκτός Κίνας, συμπεριλαμβανομένων αυτών στην Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η BlackRock θεωρήθηκε τελικά «βαρίδι» μετά την επίθεση του Πεκίνου κατά της συμφωνίας, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Και άλλες εταιρείες παρακολουθούν τις εξελίξεις. Ο γαλλικός ναυτιλιακός όμιλος CMA CGM έχει εκφράσει δημόσια ενδιαφέρον για συμμετοχή στη συμφωνία, αν και ένα πρόσωπο που γνωρίζει τις συνομιλίες ανέφερε ότι καμία άλλη ναυτιλιακή εταιρεία εκτός της Cosco δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην κοινοπραξία.

Οποιοσδήποτε νέος υποψήφιος αγοραστής είναι πιθανό να χρειαστεί την υποστήριξη της Cosco. «Όλο πλέον περιστρέφεται γύρω από το πώς θα ικανοποιηθεί η Cosco», δήλωσε ένα από τα άτομα που γνωρίζουν τη στάση του Πεκίνου.

«Όσον αφορά την πώληση των λιμανιών της CK Hutchison, η κεντρική κυβέρνηση θα ρυθμίσει το θέμα σύμφωνα με τον νόμο και θα διαφυλάξει αποφασιστικά την εθνική ασφάλεια και τα αναπτυξιακά συμφέροντα της χώρας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.