Nετανιάχου: Ο στόχος του Ισραήλ είναι να απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς

Ο Νετανιάχου εξέφρασε την απογοήτευσή του με την απόφαση του Βερολίνου να αναστείλει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ.

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 20:17

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς και να παράσχει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί εκεί μια ειρηνική κυβέρνηση, ανέφερε το γραφείο του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης στο Χ.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε την απογοήτευσή του με την απόφαση του Βερολίνου να αναστείλει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Μερτς σήμερα, συμπλήρωσε το γραφείο του.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

