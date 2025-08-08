Γαλλία: Το ισραηλινό σχέδιο για τη Γάζα κινδυνεύει να οδηγήσει σε απόλυτο αδιέξοδο

Η Γαλλία καταδίκασε σήμερα "με τον πιο έντονο τρόπο" το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για τη Γάζα, τονίζοντας ότι αυτό κινδυνεύει να οδηγήσει σε "απόλυτο αδιέξοδο", σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το Παρίσι επαναλαμβάνει "τη σθεναρή αντίθεσή του σε οποιοδήποτε σχέδιο κατοχής της Λωρίδας της Γάζας και αναγκαστικού εκτοπισμού του πληθυσμού της", καθώς ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, της μεγαλύτερης πόλης του παλαιστινιακού θύλακα, με στόχο να "νικησει" τη Χαμάς και να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων.

Η "πλήρης" κατοχή της Γάζας "θα μπορούσε να επιδεινώσει μια ήδη καταστροφική κατάσταση χωρίς να επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, τον αφοπλισμό της και την παράδοσή της", δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ