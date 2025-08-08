#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για εθνοκάθαρση με το σχέδιό του για τη Γάζα

Το ισραηλινό σχέδιο "είναι ένα ακόμη σαφές σημάδι της φανερής πρόθεσης του σιωνιστικού καθεστώτος να πραγματοποιήσει εθνοκάθαρση στη Γάζα και να διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 23:02

Το Ιράν καταδίκασε σήμερα το ισραηλινό σχέδιο για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας από το Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι "σχεδιάζει εθνοκάθαρση" στο παλαιστινιακό έδαφος.

Το ισραηλινό σχέδιο "είναι ένα ακόμη σαφές σημάδι της φανερής πρόθεσης του σιωνιστικού καθεστώτος να πραγματοποιήσει εθνοκάθαρση στη Γάζα και να διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε ανακοίνωση.

