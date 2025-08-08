Εκτόξευση της τιμής του χρυσού, ο δασμός που έκανε άνω κάτω την αγορά

Η κίνηση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις εισαγωγές ράβδων χρυσού προκαλεί νέες αναταράξεις στην αγορά πολυτίμων μετάλλων, με τις τιμές να εκτοξεύονται στη Νέα Υόρκη καθώς οι traders προετοιμάζονται για μια σημαντική αναδιάρθρωση των παγκόσμιων εμπορικών ροών.

Η Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία των ΗΠΑ (US Customs and Border Protection - CBP) ξεκαθάρισε ότι οι ράβδοι χρυσού βάρους ενός κιλού υπόκεινται στους δασμούς που είχε επιβάλει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και δεν εξαιρούνται, όπως αρχικά πίστευε η βιομηχανία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στη Νέα Υόρκη — τα οποία υποστηρίζονται από αυτού του τύπου τις ράβδους — εκτινάχθηκαν σε ιστορικό υψηλό, στα 3.534 δολάρια η ουγγιά, καθώς traders, αναλυτές και στελέχη του κλάδου έμειναν άναυδοι. Η κίνηση αυτή απειλεί να διαταράξει τις αποστολές από την Ελβετία και άλλους βασικούς κόμβους εμπορίου και κατεργασίας, όπως το Χονγκ Κονγκ και το Λονδίνο, όπου οι τιμές πλέον τελούν υπό διαπραγμάτευση με σημαντική έκπτωση σε σχέση με την αγορά των ΗΠΑ.

Traders και αναλυτές προσπαθούν να κατανοήσουν το πλήρες εύρος και τις συνέπειες της απόφασης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον η CBP θα αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο τις μεγαλύτερες ράβδους των 400 ουγγιών που αποτελούν τη βάση των συναλλαγών στο Λονδίνο, και ποιοι θα είναι οι δασμοί για τις μεγάλες χώρες παραγωγής χρυσού. Οι πιθανές συνέπειες για την αγορά είναι τόσο σοβαρές που ορισμένοι αναρωτιούνται αν η δραματική αυτή αλλαγή είναι σφάλμα της CBP και υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να αμφισβητηθεί νομικά.

Η απόφαση έγινε γνωστή σε απάντηση ερωτήματος από ένα χυτήριο στην Ελβετία, η οποία διαδραματίζει ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο στην ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας αγοράς. Εάν οι τιμές στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη «αποσυντονιστούν,» τα ελβετικά χυτήρια μπορούν να λιώσουν τις μεγαλύτερες ράβδους που χρησιμοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να παραδοθούν για κάλυψη σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ, και το αντίστροφο.

Οι μηνιαίες εισαγωγές χρυσού των ΗΠΑ εκτινάχθηκαν στους 43 τόνους τον Ιανουάριο φέτος, καθώς οι traders έσπευσαν να στείλουν μέταλλο στις ΗΠΑ πριν επιβληθούν δασμοί.

Οι traders χρυσού ανέμεναν ότι οι ράβδοι ενός κιλού και 100 ουγγιών θα εξαιρούνταν από τους αμοιβαίους δασμούς του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του σοκαριστικού ποσοστού 39% που επέβαλε στην Ελβετία. Όμως στην επιστολή της 31ης Ιουλίου, η CBP διευκρίνισε ότι αυτά τα προϊόντα ταξινομούνται με βάση τελωνειακούς κωδικούς που αφορούν ημι-επεξεργασμένα αγαθά τα οποία υπόκεινται σε δασμούς.

«Ο χρυσός μετακινείται συνεχώς μεταξύ κεντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκότλιμπ, πρώην trader πολύτιμων μετάλλων και διευθυντής στην JPMorgan Chase & Co., αναφερόμενος στις ράβδους. «Ποτέ, μα ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι θα επιβαλλόταν δασμός σε αυτές».

Διευθυντές δύο μεγάλων χυτηρίων χρυσού στην Ασία, που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι λόγω της ευαίσθητης φύσης του θέματος, δήλωσαν ότι παγώνουν προσωρινά τις αποστολές προς τις ΗΠΑ μέχρι να υπάρξει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τους δασμούς.

Οι ράβδοι χρυσού ενός κιλού είναι η πιο συνηθισμένη μορφή που διαπραγματεύεται στο Comex, τη μεγαλύτερη αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στον κόσμο, και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών χρυσού της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ.

Δραματική αλλαγή

Η τελευταία αναταραχή έρχεται να προστεθεί σε μια ταραχώδη χρονιά για τον χρυσό, και οδήγησε σε απότομη αύξηση του premium των συμβολαίων χρυσού στη Νέα Υόρκη σε σχέση με τις διεθνείς τιμές την Παρασκευή. Τα συμβόλαια για παράδοση τον Δεκέμβριο εκτινάχθηκαν σε premium άνω των 100 δολαρίων ανά ουγγιά πάνω από το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές spot στο Λονδίνο, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν ότι οι δασμοί θα δημιουργήσουν προβλήματα στις εισαγωγές.