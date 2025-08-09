«Πράσινο φως» στην Nvidia για εξαγωγές τσιπ στην Κίνα

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ άρχισε να εκδίδει άδειες στην Nvidia για την εξαγωγή των τσιπ H20 στην Κίνα, έπειτα από εβδομάδες αδράνειας, μετά τη συνάντηση του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ (φωτ.) με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στους Financial Times ότι το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας, ο τομέας του υπουργείου Εμπορίου που εποπτεύει τους ελέγχους στις εξαγωγές, έχει αρχίσει να εκδίδει άδειες για το H20.

Η Nvidia σχεδίασε το τσιπ για την κινεζική αγορά μετά την επιβολή από την κυβέρνηση Μπάιντεν περιορισμών στις εξαγωγές πιο προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Τον Απρίλιο, όμως η κυβέρνηση Τραμπ φάνηκε να υιοθετεί πιο σκληρή στάση, λέγοντας στην Nvidia ότι δεν μπορούσε να πουλήσει το H20 στην Κίνα.

Ο Τραμπ ανακάλεσε την απόφαση αφού ο Χουάνγκ επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο και άσκησε απευθείας πιέσεις στον πρόεδρο. Ωστόσο, η Nvidia απογοητεύτηκε επειδή, τρεις εβδομάδες μετά την αλλαγή απόφασης, η κυβέρνηση δεν είχε ακόμη ξεκινήσει την έκδοση των αδειών.

Ο Χουάνγκ επισκέφθηκε εκ νέου τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη και είχε άλλη μια συνάντηση με τον πρόεδρο. Δύο ημέρες μετά τη συνάντηση, το υπουργείο Εμπορίου άρχισε να εκδίδει τις άδειες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την απόφαση.

Ένα άτομο που έχει γνώση της υπόθεσης είπε ότι η απόφαση να προχωρήσει η έκδοση των αδειών εξαγωγής ελήφθη μετά τη συνάντηση του Χουάνγκ με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Η Nvidia και το υπουργείο Εμπορίου αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Το H20 έχει βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ αξιωματούχων ασφαλείας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η πώλησή του στην Κίνα θα ενισχύσει τον στρατό της. Η Nvidia, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών τεχνολογίας αναγκάζει την Κίνα να επιταχύνει την καινοτομία.

Οι Financial Times ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι 20 ειδικοί ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ο Ματ Πότινγκερ, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, και ο Ντέιβιντ Φέιθ, που υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, νωρίτερα φέτος έστειλαν επιστολή στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, καλώντας τον να μην επιτρέψει τις πωλήσεις του H20 στην Κίνα.

Στην επιστολή, οι αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι η κίνηση θα ήταν ένα «στρατηγικό σφάλμα που θέτει σε κίνδυνο την οικονομική και στρατιωτική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών στην τεχνητή νοημοσύνη». Η Nvidia απάντησε ότι η κριτική είναι «παραπλανητική» και απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η Κίνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το H20 για να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Η Nvidia υπέστη ζημιά 4,5 δισ. δολαρίων το τρίμηνο Ιουλίου, καθώς και επιπλέον απώλειες πωλήσεων 2,5 δισ. δολαρίων, μετά την απαγόρευση εξαγωγής από τον Λευκό Οίκο. Η κίνηση αποτέλεσε έκπληξη για την εταιρεία, η οποία μόλις πρόσφατα είχε ενημερώσει Κινέζους πελάτες ότι αναμένει να συνεχίσει τις παραδόσεις.

Η απόφαση θεωρήθηκε ως απαγόρευση που θα τερμάτιζε τις νόμιμες πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα, αποκόπτοντας την εταιρεία από μια αγορά που, σύμφωνα με τον Χουάνγκ, θα φτάσει τα 50 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια.

Η εταιρεία είχε προβλέψει απώλεια 8 δισ. δολαρίων σε έσοδα από την Κίνα για το τρίμηνο Ιουλίου.