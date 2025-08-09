#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Bρετανία: Δεκάδες συλλήψεις διαδηλωτών του δικτύου Palestine Action

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από την κίνηση των διαδηλωτών που εξέφραζαν την υποστήριξή τους στο δίκτυο να συγκεντρωθούν με πλακάτ στην πλατεία του Κοινοβουλίου.

Δημοσιεύθηκε: 9 Αυγούστου 2025 - 17:10

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι που διαδήλωναν κατά της απόφασης της Βρετανίας ν’ απαγορεύσει το φιλοπαλαιστινιακό δίκτυο άμεσης δράσης Palestine Action, συνελήφθησαν σήμερα, έξω από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από την κίνηση των διαδηλωτών που εξέφραζαν την υποστήριξή τους στο δίκτυο να συγκεντρωθούν με πλακάτ στην πλατεία του Κοινοβουλίου, ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές, σε μία ανάρτησή τους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Τον Ιούλιο, Βρετανοί νομοθέτες απαγόρευσαν το αναφερόμενο δίκτυο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, μετά από την επίθεση μερικών μελών του, κατά βάσης της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας, όπου προκάλεσαν ζημιές σε αεροσκάφη, διαμαρτυρόμενα για την υποστήριξη της Βρετανίας στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την απαγόρευση, είναι πλέον έγκλημα για κάποιον να είναι μέλος του δικτύου, με προβλεπόμενη μέγιστη ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Η συνιδρύτρια του δικτύου Χάντα Αμόρι κέρδισε μία προσφυγή την προηγούμενη εβδομάδα για την κατάθεση έφεσης κατά της εφαρμογής της απαγόρευσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

