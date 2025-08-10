#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά κατά της Χαμάς

Τα νέα σχέδια για τη Γάζα έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν τα δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Δημοσιεύθηκε: 10 Αυγούστου 2025 - 17:30

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά “να ολοκληρώσει τη δουλειά” και να νικήσει τη Χαμάς, με δεδομένη την άρνηση της για την παράδοση των όπλων της.

Ο ίδιος δήλωσε στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ότι τα νέα επιθετικά σχέδια του για τη Λωρίδα της Γάζας έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν τα δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει.

Nωρίτερα, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ απαίτησε από τον  Νετανιάχου να εγκαταλείψει το σχέδιο του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και να υιοθετήσει ένα ακόμη σκληρότερο, ενώ η Ιταλία ανακοίνωσε σήμερα ότι το σχέδιο για την ολική κατάληψη της Γάζας μπορεί να εξελιχθεί σε ένα “νέο Βιετνάμ” για τον στρατό του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση ασφάλειας του Νετανιάχου ενέκρινε το σχέδιο με πλειοψηφία την Παρασκευή, αναφορικά με την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια προσπάθεια να νικήσει το ένοπλο ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς.

Η εξέλιξη αυτή, προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, όπου χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Τελ Αβίβ, καλώντας για την άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, ενώ αντιδράσεις προκλήθηκαν και στο εξωτερικό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

