Η ευρωπαϊκή περιφέρεια πρωταγωνιστεί στις αγορές χρέους

Πριν από σχεδόν δεκαπέντε χρόνια, ο Γκιγιέρμο Φελίσε βοηθούσε πελάτες να αντιμετωπίσουν την κρίση κρατικού χρέους στην Ευρώπη. Τώρα, εξυμνεί τα ομόλογα που κάποτε βρέθηκαν στο επίκεντρο εκείνης της «καταιγίδας».

Η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, οι οποίες σχεδόν κατέρρευσαν υπό το βάρος του χρέους τους το 2011, έχουν από τότε μετατραπεί σε κορυφαίες επιλογές για εταιρείες όπως η PGIM Fixed Income, όπου εργάζεται ο Φελίσε ως στρατηγικός επενδυτής.

Οι συστάσεις του είναι ενδεικτικές της ιστορικής αλλαγής που έχει λάβει χώρα στην ιεραρχία της αγοράς χρέους της περιοχής. Η ανάκαμψη στις χώρες της περιφέρειας της Ευρώπης έχει διαρκέσει χρόνια και τα ομόλογά τους θεωρούνται ολοένα και περισσότερο υγιείς εναλλακτικές έναντι του χρέους των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης.

Τα ισπανικά, ελληνικά και πορτογαλικά ομόλογα έχουν πλέον χαμηλότερες αποδόσεις από αυτά της Γαλλίας.

Εν τω μεταξύ, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχουν δεχτεί πιέσεις φέτος, κυρίως τον Απρίλιο όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ένα πακέτο επιθετικών δασμών. Οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική προοπτική των ΗΠΑ έχουν επίσης αυξηθεί.

Η ελκυστικότητα των περιφερειακών ομολόγων οφείλεται στην οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία που ξεπέρασε τις επιδόσεις των ισχυρών οικονομιών της περιοχής, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Η Ισπανία αποτελεί ιδιαίτερο φωτεινό σημείο, με αναμενόμενη ανάπτυξη περίπου 2,5% φέτος, περισσότερο από το διπλάσιο του ρυθμού του ευρύτερου μπλοκ.

Η έκθεση των επενδυτών στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας παραμένει κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με μηνιαία έρευνα της Bank of America που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η στροφή της Γερμανίας

Ένα ακόμη καθοριστικό σημείο ήρθε τον Μάρτιο, όταν η Γερμανία εγκατέλειψε δεκαετίες δημοσιονομικής λιτότητας και δεσμεύτηκε να επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στην άμυνα και τις υποδομές. Αν και αυτό θεωρείται σημαντικός καταλύτης για την ανάπτυξη της ΕΕ, η επερχόμενη μεγάλη έκδοση γερμανικών ομολόγων έκανε κάποιους επενδυτές να γίνουν πιο επιφυλακτικοί και άσκησε πιέσεις στις τιμές του γερμανικού χρέους.

«Προτιμούμε χώρες με ισχυρή ανάπτυξη και οι οποίες δεν έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν τόσο πολύ τις αμυντικές δαπάνες όσο η Γερμανία», δήλωσε στο Bloomberg ο Νάιλ Σκάνλον, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στην Mediolanum International Funds Limited. Η Ισπανία είναι η «αγαπημένη του επιλογή», αν και φέτος έχει επίσης προτιμήσει την Ιταλία.

Υπάρχει και η Γαλλία, που κάποτε θεωρούνταν υποκατάστατο της Γερμανίας όσον αφορά τη χρηματοοικονομική ισχύ, αλλά πλέον αποτελεί απαγορευμένη επιλογή για πολλά αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων. Η διάθεση των επενδυτών να τοποθετηθούν στο γαλλικό χρέος επιδεινώθηκε πέρυσι, μετά από ανεξέλεγκτες δημόσιες δαπάνες που οδήγησαν στο μεγαλύτερο έλλειμμα στην ευρωζώνη. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 τους επόμενους μήνες ενδέχεται να προκαλέσουν νέο κύμα αστάθειας.

Ως αποτέλεσμα, η διαφορά στο κόστος δανεισμού μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας έχει μειωθεί: οι επενδυτές ζητούν μόλις 12 μονάδες βάσης επιπλέον απόδοση για να δανείσουν την Ιταλία για 10 χρόνια αντί της Γαλλίας — το μικρότερο spread εδώ και δύο δεκαετίες.

«Προτιμούμε την Ιταλία και την Ισπανία αντί της Γαλλίας και της Γερμανίας», δήλωσε στο Bloomberg ο Σάτσιν Γκούπτα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην PIMCO. Η υπεραπόδοση της περιφέρειας «μπορεί να συνεχιστεί, ακόμα κι αν έχει ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση», πρόσθεσε.

Σε ομιλία του τον Ιούνιο, ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Φίλιπ Λέιν τόνισε τη σχετική σταθερότητα των ομολόγων της ευρωζώνης φέτος, ακόμα και όταν άλλες αγορές χρέους παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις τιμών. Αυτό οφείλεται πιθανόν σε παράγοντες όπως οι εισροές από εγχώριους και παγκόσμιους επενδυτές που μείωσαν την έκθεσή τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και στην «κοινή δέσμευση» για δημοσιονομική υπευθυνότητα σε όλο το μπλοκ, σύμφωνα με τον Λέιν.

Φυσικά, οι τιμές των περιφερειακών ομολόγων έχουν ήδη τόσο πολύ που οι πιθανές αποδόσεις δεν είναι πλέον τόσο ελκυστικές όσο παλαιότερα. Η Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα — πριν από λιγότερα από τρία χρόνια, τα 10ετή ομόλογά της απέδιδαν πάνω από 5%. Από τότε έχουν μειωθεί σε περίπου 3,30%.

«Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η πολλή δουλειά έχει γίνει», δήλωσε ο Γκάρεθ Χιλ, ανώτερος διαχειριστής κεφαλαίων στη Royal London Asset Management.